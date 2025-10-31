Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Incidencias provocadas por un pequeño tornado en Gibraleón EP

Muere una persona por el temporal en Andalucía

El hombre se encontraba hospitalizado desde hace dos días después de que se le cayese encima la estructura de una terraza

C. P. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:02

Muere una persona por el temporal en Andalucía, en concreto en el municipio Gibraleón, en Huelva. El hombre, de 59 años, resultó herido de gravedad hace dos días, cuando comenzaron las fuertes lluvias después de que se le cayese encima la estructura de una terraza como consecuencia de un pequeño tornado que recorrió la localidad.

La caída de esta estructura le provocó un traumatismo craneoencefálico que obligó a los efectivos sanitarios a reanimarlo. Una vez lograron estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva, donde finalmente ha fallecido.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

