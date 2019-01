Muere Boo, 'el perro más guapo del mundo' con 17 millones de seguidores en Facebook La salud de este mediático ejemplar de la raza pomerania se resintió a partir del fallecimiento de Buddy, la segunda mascota de una familia estadounidense IÑAKI JUEZ Miércoles, 23 enero 2019, 19:52

Tenía los mismos seguidores en Facebook que la estrella de Hollywood Mark Wahlberg. Alrededor de 17 millones de usuarios de la red social, que equivalen a la población de Ecuador, lloran estos días la pérdida de Boo, calificado como «el perro más bonito del mundo». La mediática vida de este ejemplar de la raza pomerania acabó el pasado viernes en San Francisco (EE UU) de forma súbita con un ataque al corazón, aunque su dueña está convencida de que murió de pena.

Y es que Boo no volvió a ser el mismo desde la muerte en 2017 de Buddy, su incansable compañero de fatigas y la segunda mascota, de la misma raza, de Irene Ahn, dedicada en cuerpo y alma a llenar la página de Facebook con fotos y vídeos de esta singular pareja canina al mismo tiempo que narraba sus divertidas andanzas y alguna que otra travesura como cuando se subió a un cochecito de juguete. La llama que mantenía vivo al perro más bonito del mundo comenzó a languidecer poco a poco y finalmente se apagó a la edad de 12 años «mientras dormía. Nos ha dejado para unirse a su mejor amigo», informaba al ejército de seguidores del can su afligida dueña en una emotiva carta que se ha hecho viral en las redes sociales.

«La familia está rota, pero nos reconforta saber que no va a sufrir. Estamos seguros de que Buddy le ha recibido al otro lado del puente del arcoiris, y que seguramente sea lo más emocionante que han vivido ambos en mucho tiempo», dice el mensaje de los dueños del perro en Facebook. «Hemos recibido muchísimos mensajes durante años diciendo que Boo les alegraba los días y daba luz en momentos difíciles. Ese era el verdadero propósito de todo esto, repartir alegría por todo el mundo. Es el perro más feliz que hemos visto», añadían en la misiva de despedida

«Creemos que literalmente se le rompió el corazón. Aguantó un año, pero parece que llegó su momento. Seguro que en el cielo han vivido un momento muy feliz al reencontrarse» señalaba la que era su familia. Al mismo tiempo, agradecieron a su legión de fans - incluyen a personajes famosos en EE UU como el presentador de noticias Anderson Cooper, el cantante Liam Payne o el famoso diseñador de moda Tory Birch- el seguimiento de las aventuras del can al que era imposible no querer: «Seguro que se lo pasaron muy bien».

Y no sólo en las redes sociales, con 540.000 seguidores en Instagram y 4.000 en Twitter además de Facebook, ya que el perrito fue protagonista de una serie de libros titulados 'La vida del perro más bonito del mundo' (2011), 'Boo: pequeño perro en la gran ciudad' (2012), y 'Boo ABC: de la A a la Z con el perro más bonito del mundo' (2013). Todo un 'influencer' canino que ha dejado una huella imposible de borrar a sus múltiples fans. Incluso para su principal rival en las redes Venus The Two Face Cat, un gato con más de un millón de fanáticos de Facebook: «Es una verdadera leyenda y hemos disfrutado mucho seguirlo durante los últimos 6,5 años».