Narcolanchas EP

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

El accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:31

Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la ... Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

