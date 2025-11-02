Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Punto en el que se ha producido el accidente mortal en Huétor Tájar. R. I.

Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada

La Guardia Civil está tratando de localizar a los familiares

Camilo Álvarez

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Un niño de 11 años ha fallecido atropellado a primera hora de este domingo en la autovía A-92, a la altura de Huétor Tájar. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, está tratando de buscar a los familiares de la víctima, que el propio alcalde de la localidad, Fernando Delgado, ha confirmado que se trata de un menor de edad que iba indocumentado.

El suceso ha tenido lugar a las 6.45 horas de este domingo en el kilómetro 201, a la altura de Huétor Tájar, cuando un vehículo que circulaba por la zona ha atropellado a un peatón que se encontraba en la autovía. La Guardia Civil ha confirmado el atropello y ahora trata de averiguar las circuntancias en las que se ha producido este accidente.

En el punto kilométrico en el que se ha producido el suceso mortal hay dos áreas de servicio a ambos lados de la autovía. El alcalde de Huétor Tájar ha sido avisado por la propia Policía Local de la localidad para comunicarle el fatal suceso y ahora trata de recabar información para ponerse en contacto con la familia del menor fallecido.

