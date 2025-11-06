Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Muere la influencer brasileña conocida como la 'Barbie humana'

Con más de 55.000 seguidores en Instagram, la joven había alcanzado notoriedad en redes sociales por documentar públicamente sus múltiples cirugías estéticas

Inés Rodríguez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:03

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, de 31 años, fue hallada muerta este domingo en Sao Paulo. Con más de 55.000 seguidores en Instagram, la joven había alcanzado notoriedad en redes sociales por documentar públicamente sus múltiples cirugías estéticas, lo que le valió el apodo de la 'Barbie humana' por su empeño en parecerse a la famosa muñeca.

Su fallecimiento está rodeado de circunstancias controvertidas. Según información de CNN Brasil, Jankavski había mantenido un encuentro con Renato Campos Pinto de Vitto, quien habría contratado sus «servicios sexuales» la misma noche en la que perdió la vida.

El hombre declaró que ambos consumieron sustancias ilícitas durante la cita. Más tarde, relató, la influencer se quedó dormida y, al no reaccionar cuando intentó despertarla, decidió llamar a los servicios de emergencia. Aunque trató de reanimarla durante nueve minutos antes de la llegada de los sanitarios, estos solo pudieron confirmar su muerte.

Investigación abierta por la muerte de la 'Barbie humana'

La Policía Militar de Sao Paulo ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. Los primeros informes apuntan a que la influencer fue hallada en ropa interior y presentaba lesiones en el ojo y en la espalda.

Las autoridades califican el caso como una «muerte sospechosa» y están a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas, que determinarán si hubo intervención de terceros o si el fallecimiento se debió exclusivamente al consumo de sustancias.

