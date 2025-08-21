Muere a los 88 años Frank Caprio, considerado por sus millones de seguidores «el mejor juez del mundo» El famoso magistrado y estrella de las redes sociales estadounidenses ha fallecido a causa de un cáncer de páncreas, arropado por sus familiares y fans de todo el mundo

Jueves, 21 de agosto 2025

«Usted es un buen hombre, representa lo mejor de Estados Unidos porque a su edad sigue cuidando de su familia», dijo Caprio. Sus palabras conmovieron las redes, llevándolo a hacerse conocer como 'el mejor juez del mundo'. El caso del Sr. Coella, un hombre de 96 años al que multaron por exceso de velocidad en una zona escolar. Coella explicó que conducía para llevar a su hijo enfermo de cáncer y con discapacidad a su chequeo médico. Caprio gestionó el caso con su habitual empatía y calidez.

Los videos del juez presidiendo casos en su programa de televisión 'Caught in Providence' acumularon miles de millones de visitas en redes sociales. Su gran presencia en plataformas como Facebook, YouTube y TikTok lo llevaron a convertirse en 'el juez más amable del mundo'.

Según ha dado a conocer la familia, este miércoles 20 de agosto falleció con 88 años el célebre juez. La causa de su muerte es el cáncer de páncreas contra el que ha luchado desde su diagnóstico en 2023.

Bondad «en memoria» del juez Caprio

En el transcurso de su lucha contra el cáncer el juez Caprio ha agradecido el apoyo recibido por parte de sus seguidores. Y en una de sus últimas publicaciones en redes sociales en el que anunciaba un 'revés' en su tratamiento, les pidió que rezaran por él. Su hijo, David Caprio, reconoció con gratitud a sus fans todo el cariño y apoyo recibido, mientras les instó a compartir un poco de bondad en memoria de su padre. Al juez Caprio le sobreviven su esposa, Joyce Caprio, sus cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos.

Frank Caprio nació el 23 de noviembre de 1936 en Providence (Estados Unidos). El magistrado estadounidense logró graduarse en derecho por la Universidad de Suffolk, y un doctorado honoris causa en servicio público por la Universidad de Rhode Island. A pesar de contar con 40 años de carrera profesional en Rhode Island, alcanzó la fama en el año 2000.

Frank mostraba a través de la televisión una parte de la vida en Rhode Island, con los problemas que la gente de todo el país puede llegar a experimentar. Durante su participación en el programa, 'Caught in Providence' fue nominado a tres Premios Daytime Emmy, y el juez obtuvo dos nominaciones el año pasado. El legado que deja huella tras su muerte.