Imagen de la residencia en la que ocurrieron los hechos. Sur

Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Málaga

La víctima, que ha estado varios días hospitalizada, falleció este domingo a consecuencia de las graves lesiones

Irene Quirante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:41

Una mujer de 78 años ha fallecido días después de recibir una paliza en una residencia de Cerrado de Calderón, en Málaga. El presunto autor es otro interno del centro de 66 años que, de acuerdo con las fuentes, padecería demencia senil en estado muy avanzado. Según ha podido confirmar este periódico, la víctima murió este domingo tras varios días hospitalizada a consecuencia de la agresión.

Los hechos ocurrieron de madrugada del 16 de octubre en la residencia Caser. Al parecer, un residente se despertó por la noche y entró en la habitación en la que dormía la víctima, a la que atacó con gran violencia. Fuentes policiales han confirmado que el hombre fue arrestado al día siguiente por su presunta implicación en un delito de lesiones.

La perjudicada, que padecía alzhéimer, fue evacuada en estado muy grave al Hospital Vithas Málaga (Parque San Antonio) debido a las lesiones, por las que tuvo que recibir puntos de sutura. De acuerdo con las fuentes, ingresó con la mandíbula fracturada y contusiones en el cuello, además de diversos traumatismos.

Finalmente, falleció a mediodía de este domingo. Este diario ha intentado contactar con la residencia, sin que de momento haya tenido éxito. No sería la primera vez que el interno agredía a otras residentes en las últimas semanas, según manifestaron empleados de la residencia a las autoridades policiales. En una ocasión anterior fue detenido, aunque regresó al centro, ya que tiene diagnosticada una enfermedad.

