La realidad de salir al monte un domingo a las siete de la mañana: «No puede haber otros cinco haciendo esto…» Un monólogo de Leo Harlem ironiza sobre las malas costumbres en las que caen muchos principiantes que optan por hacer senderismo por primera vez

Subir el monte Adarra partiendo de San Sebastián o disfrutar de las vistas panorámicas del Ernio son todo un clásico en Euskadi. Y es que la naturaleza en el País Vasco es una religión para muchos y una forma de vida de la que disfrutan miles de vascos a la mínima que el tiempo lo permite. Sea como fuere, de lo que no hay duda es de que más de uno comienza su aventura por la montaña sin la más mínima precaución, y con unas expectativas que a menudo no se cumplen por estar muy alejadas de la realidad. Esto es precisamente con lo que ironiza el humorista Leo Harlem en un vídeo que se ha viralizado en TikTok y que ha compartido incluso un rostro muy conocido de la televisión: Julian Iantzi.

El vídeo, de apenas un minuto de duración, tira de humor para descubrir la realidad que se encuentran muchos principiantes que salen a la montaña por primera vez. Titulado 'Tu amigo después de su primera ruta (no vuelve)', el clip comienza poniendo sobre la mesa las intempestivas horas a las que se acostumbra a salir al monte para evitar los peores tramos del día. «Escúchame, no soy un Sioux ni un Cherokee. No voy a atacar una diligencia, podemos salir a las nueve. El campo no desaparece, no es atrezo», se queja el aficionado cuando su amigo, un auténtico mendizale, le apremia a madrugar y salir a las siete de la mañana.

Otra de las malas decisiones que toma todo novato tiene que ver con el recorrido. «No, no vale ir por el sendero normal, tranquilamente. No. Tú busca la cuesta gorda», argumenta el vídeo en referencia a la exigencia que supone subir cuesta arriba por un terreno abrupto y rodeado de vegetación y maleza que a menudo cortan el paso.

En su monólogo, Leo Harlem descubre también las sensaciones que despierta llegar a la cima de cualquier montaña y disfrutar de las increíbles vistas panorámicas que ofrece. «Impresionante. Lo que sí que es verdad es que lo que se ve en muchos sitios es bonito. Hay que reconocer que subes arriba, a las cumbres, y… Pero la gente, no sé si por la falta de oxígeno o el cansancio, dice unas pijadas… '¡Qué paz!' '¡Qué sensación de comunicarse con la naturaleza!' Y otro dice: 'Seremos los únicos'». Es entonces cuando el humorista -al parecer no muy dado a subir al monte y menos aún a madrugar- les da la razón con un argumento que pesa por encima de todo. «Ahí lo has clavado, ahí lo has clavado. No puede haber otros cinco en el planeta haciendo esto a las siete de la mañana», remata ante la carcajada general del público.