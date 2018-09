Alpinismo Se acabó la barra libre en el Mont Blanc Vista del Mont Blanc, el coloso de los Alpes. Francia reglamentará a partir del próximo verano el acceso de los alpinistas al techo de los Alpes MIKEL MADINABEITIA Sábado, 29 septiembre 2018, 17:15

Se acabó la barra libre en el Mont Blanc. Se acabó la falta de respeto. Se acabó tontear con una montaña de 4.000 metros que casi es un 5.000. Se acabaron las agresiones a los guías. Se acabaron muchas cosas, todas ellas relacionadas con la suficiencia del ser humano. Francia ha dicho basta. El país galo pretende reglamentar a partir del próximo verano el acceso al techo de los Alpes, al menos para los alpinistas que asciendan sin guía.

«Es una decisión difícil de tomar, pero es una decisión realmente buena, porque el del Mont Blanc no es un recorrido como los demás. Se prepara», ha declarado a la agencia AFP Jean-Marc Peillex, alcalde de esta comuna.

El principio de esta reglamentación fue acordado por instituciones y asociaciones concernidas por el tema durante reuniones celebradas el 30 de agosto y el 2 de setiembre. «Las modalidades del método se perfeccionarán», dijo Peillex que, no obstante, brindó algunas pistas. La Oficina de turismo de Saint-Gervais sólo puede extender una autorización de si el o los candidatos al ascenso sin guía pueden justificar tener una reserva en uno de los refugios ubicados en la ruta, cada vez más frecuentados. Y habría una «cuota de 214 montañistas por día autorizados a escalar», precisó. No se trata de penalizar a los alpinistas, sino ajustar su número al de plazas en los refugios del gran monte, añadió.

Reflexión personal

Y lo cierto es que mi sensación tras treinta años de andadura por la montaña es que la banalización de la vida también ha conquistado las alturas. Los límites se trivializan, las dificultades se acortan, los cursos se saltan de dos en dos y, aunque es verdad que el material ha mejorado ostensiblemente y la información se ha multiplicado, hay bastante gente que considera que subir un tresmil o un cuatromil es pan comido. Nada más lejos de la realidad.

Las carreteras son mejores, los accesos han acortado las marchas de aproximación, los refugios de montaña se parecen a hoteles, y la televisión ha ofrecido un cóctel de glamour para edulcorar la conquista de lo inutil, parafraseando a Lionel Terray. Pero la meteorología en alta montaña no es ninguna broma, los glaciares no se pueden atravesar en zapatillas deportivas, el mal de altura no es baladí y hay que saber también renunciar a la cima, quizá la decisión más controvertida, especialmente si se han inventido ahorros en viajar a los Alpes o no se tenga como compañera vital a la paciencia. Tengan cuidado ahí arriba.