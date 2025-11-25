Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su montasterio Las eclesiásticas se han propuesto el objetivo de vender 2.500 tarros de miel y botellas de sirope antes del 30 de noviembre

Las Canonesas de la Madre de Dios posan con sus tarros de miel en e monasterio de Azille.

En Azille, un pequeño municipio del suroeste francés, un grupo de 18 canonesas de la Madre de Dios se ha propuesto el objetivo de vender 2.500 tarros de miel y botellas de sirope antes del 30 de noviembre para poder reparar el tejado del antiguo garaje de su monasterio.

El edificio, de 157 metros cuadrados, sirvió durante décadas como almacén e incluso como bodega, razón por la cual conserva tres grandes cubas de cemento que deberán ser retiradas. Ahora, las religiosas quieren transformarlo en un espacio de acogida para visitantes, con una sala de conferencias accesible para personas con movilidad reducida, dos salas adicionales en la planta superior y capacidad total para 110 personas.

Pero antes de levantar tabiques, instalar calefacción o habilitar una cocina profesional, lo urgente es reparar el actual tejado para que no deje pasar el agua. Una reforma, incluyendo aislamiento y restauración de la estructura, presupuestada en 130.000 euros y que ha motivado la rápida búsqueda de financiación a partir de la venta de miel y sirope.

Para sacar adelante su proyecto de construcción, las hermanas han recurrido a Divine Box, una tienda monástica online que colabora con comunidades religiosas de toda Europa. Ellos se encargan de comercializar y enviar los productos, mientras que las monjas reciben la mayor parte del beneficio.

A pesar de que la campaña acaba de empezar, gracias al impulso de las eclesiásticas y el apoyo de los medios de comunicación, las monjas han podido dar a concer el proyecto y logrado vender centenares de unidades, con el objetivo de que la iniciativa gane impulso en los próximos días.

Una comunidad joven con mirada larga

Las canonesas, cerca de una veintena en total, combinan una espiritualidad clásica bajo la Regla de San Agustín con un estilo de vida sorprendentemente activo. Sus proyectos agrícolas y artesanales no solo sostienen su economía sino que también refuerzan un vínculo fuerte con la población local y con quienes visitan el monasterio en busca de silencio o acompañamiento.

Ahora, con la rehabilitación del garaje, quieren abrir aún más sus puertas ofreciendo un espacio para reuniones, conferencias, retiros o seminarios que no dependan directamente de la comunidad, convirtiendo un edificio abandonado en un lugar vivo y útil para muchos.