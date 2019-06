Los 20 miradores más impresionantes y populares del mundo Mirador del Rockefeller Center, en Nueva York / Rockefeller Center El índice anual Theme Index and Museum Index revela los datos de visitantes de los observatorios más visitados del planeta Sábado, 1 junio 2019, 09:14

Subir a la azotea de un rascacielos para contemplar el horizonte no es algo nuevo. Sin embargo, la proliferación de observatorios y la tecnología utilizada sí es una tendencia en continuo crecimiento en los últimos años. Las alturas (y el vértigo) están de moda. Cada pocos meses se inaugura un nuevo mirador con suelo de vidrio en algún espacio natural, en una estación de montaña de Europa, en una megalópolis de Asia o en un rascacielos de Nueva York.

Que los observatorios son ya una nueva industria, con millones de fans (y de ingresos), es tan evidente que Theme Index and Museum Index, el informe anual más reconocido que contabiliza el número de visitantes de parques temáticos y museos del mundo, ha incluido en su edición de este año un top 20 con las «experiencias de observación» más visitados del planeta. Recogemos esa lista aquí porque se trata, sin duda, de una excelente referencia para nuestros viajes.

1. Tokyo Skytree. Es una torre de radiodifusión, restaurante y mirador construida en Sumida, Tokio. 6.400.000 visitantes en 2018. Es la estructura artificial más alta en Japón desde 2010.

2. Torre Eiffel. París. 6.207.000 visitantes. Construida bajo las órdenes de Gustave Eiffel, 250 obreros levantaron esta enorme estructura de hierro en dos años, dos meses y cinco días -de 1887 a 1889- y se inaugura oficialmente el 31 de marzo de 1889 para la Exposición Universal de 1889 en París. Acaba de celebrar su 130 aniversario.

3. Coca-Cola London Eye. Londres. Esta noria fue visitada por 3.900.000 personas en 2018. El precio básico de la entrada (2019) es de 30,50 euros (en internet). La entrada sin colas sube a 42,20 euros.

4. Empire State Building. Nueva York. Visitantes en 2018: 3.805.000. Hay dos miradores, uno en la planta 86 (a 320 metros de altura) y otro en la 102.

5. Tokyo Tower. En Minato-ku, Tokio, Japón. Visitantes en 2018: 2.920.000. La torre mide 332,6 metros de altura, 8.6 más que la Torre Eiffel. Se utiliza para transmitir señales de televisión y de radio. Abrió al público el 23 de diciembre de 1958.

6. Tokyo City View (mirador de la Torre Mori en Roppongi Hills). Visitantes en 2018: 2.900.000. La Torre Mori tiene 238 metros de altitud. Desde el mirador de la planta 54 se puede ver hasta el monte Fuji con claridad.

7. Taipei 101. Taiwán. Visitantes en 2018: 2.880.000. Es el octavo rascacielos más alto del mundo. Empezó a construirse en 1999 y se terminó aproximadamente en 5 años. Tiene el ascensor más rápido del mundo.

8. Oriental Pearl. Shanghai. Visitantes en 2018: 2.800.000. Es la quinta torre de televisión más alta del mundo (468 metros), inaugurada en 1995. El diseño de esta torre se basa en una sucesión de esferas, hasta 15 y tres columnas principales, que conducen a la gran esfera superior, donde hay un mirador y un restaurante giratorio.

9. Top of the Rock. Nueva York. Visitantes en 2018: 2.600.000. Top of the Rock es el observatorio del Rockefeller Center. Se puede a 70 pisos de altura y visitar tres miradores interiores y exteriores para contemplar la ciudad con vistas 360°.

10. One World Observatory. Nueva York. Visitantes en 2018: 2.400.000. En la cima del One World Trade Center. El ascensor sube 102 pisos en 47 segundos. El observatorio está situado en los niveles 100, 101 y 102 del edificio.

11. Cristo Redentor. Río de Janeiro. Brasil. Visitantes en 2018: 2.200.000. Fue inaugurado en 1931, después de cinco años de obra. El tren del Corcovado ha realizado el mismo viaje sin interrupciones desde 1884.

Burj Khalifa, entre las nubes de Dubái / Burj Khalifa

12. At The Top. Burj Khalifa. Dubái. Visitantes en 2018: 2.000.000. La visita al edificio más alto del mundo es una atracción turística imprescindible en esta ciudad. Fue inaugurado el 4 de enero de 2010.

13. Willis Tower Skydeck. Chicago. Visitantes en 2018: 1.652.000. El mirador de la Torre Willis (Skydeck) abrió el 22 de junio de 1974. Está en el piso 103 de la torre, a 413 metros de altura.

14. CN Tower. Toronto. Canadá. Visitantes en 2018: 1.600.000. La Torre CN, una torre de radiodifusión, es la quinta más alta del mundo, con una altura de 553,33 m. Tiene un observatorio ubicado a los 447 m, el tercero más alto del mundo.

15. Space Needle. Seattle. Visitantes en 2018: 1.600.000. Tiene 184 metros, una obra de Edward E. Carlson. Se completó en diciembre de 1961, y abrió oficialmente cuatro meses más tarde el primer día de la Feria Mundial, 21 de abril de 1962.

16. Canton Tower. Guangzhou, China. Visitantes en 2018: 1.500.000. Fue terminada a finales de 2009 y entró en funcionamiento el 29 de septiembre de 2010 para los Juegos Asiáticos de 2010. Mide 600 metros, la segunda torre de telecomunicaciones más alta del mundo.

High Roller, en Las Vegas

17. High Roller. Las Vegas. Visitantes en 2018: 1.500.000. Con 167,6 metros de altura, la High Roller de Las Vegas es la noria panorámica más grande del mundo, por delante del Flyer de Singapur (165 metros) y del Eye de Londres (135 metros).

18. Sky Garden. Londres. Visitantes en 2018: 1.500.000. Ubicado en el edificio Fenchurch Street (conocido como Walkie Talkie), este rascacielos abre sus puertas a los visitantes ¡gratis! y permite ver el skyline de Londres. El Sky Garden hay tres restaurantes.

19. Fernsehturm de Berlín. Visitantes en 2018: 1.350.000. El proyecto inicial de torre se debe al arquitecto de la RDA Hermann Henselmann. La esfera tenía que recordar a los satélites Sputnik soviéticos y lucir en rojo, el color del socialismo. Montar la esfera a 200 m. de altura, provocó un quebradero de cabeza a los ingenieros. En primer lugar se prefabricó la estructura de acero que sirve de soporte para la esfera. Con grúas se subieron los segmentos y éstos se fijaron a la plataforma esférica circular que corona la estructura de acero.

20. Bondinho del Pan de Azúcar. Río de Janeiro. Visitantes en 2018: 1.249.000. Es el teleférico (bondinho en portugués) que une los distintos morros monolíticos de granito que se elevan al borde del mar en la bahía de Río de Janeiro.