Miodrag Borges, experto en alimentación, explica por qué ocurre el insomnio entre las dos y las cuatro: «Altera la regulación nocturna del organismo» El divulgador detalla que uno de los factores que más se repiten es el estrés sostenido

L. G. Martes, 25 de noviembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Despertarse de manera recurrente entre las dos y las cuatro de la mañana y tardar después en volver a conciliar el sueño es uno de los síntomas más claros de lo que los especialistas llaman insomnio de mantenimiento, un trastorno cada vez más habitual.

Según explica Miodrag Borges, experto en nutrición, «este patrón de sueño fragmentado no es casual: suele estar relacionado con procesos fisiológicos y emocionales muy concretos que alteran la regulación nocturna del organismo».

Borges detalla que uno de los factores que más se repiten es el estrés sostenido. «Cuando la mente no descansa, el cuerpo tampoco lo hace. El sistema nervioso simpático se mantiene en alerta y eso provoca picos de cortisol durante la madrugada, lo que facilita el despertar precoz», señala el experto.

El insomnio de mantenimiento también puede estar asociado a: Apnea del sueño

Síndrome de piernas inquietas

Menopausia

Trastornos del estado de ánimo, como la depresión

Consumo de alcohol o cafeína por la tarde-noche

Cenas excesivamente tardías

«Todos estos factores alteran la arquitectura del sueño —explica Borges— y reducen la proporción de sueño profundo, que es la fase realmente reparadora».

«La clave no está en dormir más, sino en entender por qué»

Las madrugadas interrumpidas no tardan en pasar factura. La somnolencia, la fatiga, la irritabilidad y las dificultades de concentración son efectos directos de no completar los ciclos de sueño de forma adecuada.

«La clave no está en dormir más, sino en entender por qué el cuerpo se despierta», afirma Borges. «Cuando se detecta el desencadenante —ya sea estrés, hábitos inadecuados, desajustes hormonales o un problema respiratorio— el tratamiento suele ser muy eficaz».

El experto recomienda revisar rutinas, limitar sustancias estimulantes, adelantar la hora de la cena y, si los despertares persisten, consultar con un profesional para descartar causas médicas.