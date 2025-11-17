Miodrag Borges, experto en nutrición: «Es más saludable darle a un niño un café que un Colacao o Nesquick» El divulgador canario reconoce que la opción que propone puede sorprender pero al menos «aportará algo de micronutrientes y de antioxidantes sin ese vínculo con el dulzor y sin picos de glucosa»

El nutricionista Miodrag Borges ha querido poner sobre la mesa el exceso de azúcar que consume una gran parte de los niños en los desayunos. Para ello, ha analizado uno de los alimentos estrellas en la primera comida del día de los más pequeño: cacao en polvo.

El divulgador canario asegura que «es mucho más saludable darle a un niño un café descafeinado con leche que un colacao o un nesquick». Miodrag Borges dice que le respalda la bioquímica, ya que estos cacaos en polvo tienen un «60 o incluso hasta un 70% de azúcar que provoca picos de glucosa, hiperpalatabilidad y además una asociación de los desayunos con los sabores dulces».

El divulgador reconoce que la opción que propone puede sorprender pero al menos «aportará algo de micronutrientes y de antioxidantes sin ese vínculo con el dulzor y sin picos de glucosa».

«Pero sobre todo gana por un punto y es que la ciencia deja patente que el exceso de bebidas dulces ultraprocesadas es factor de aparición de mayor adiposidad, menor saciedad a lo largo del día y en general peor calidad a la hora de alimentarse. Culturalmente te puede resultar una locura, pero los datos están ahí», concluye el experto.

La comparación no quiere animar a que se dé café a los niños, pero sí quiere mostrar la incoherencia entre lo que socialmente se considera adecuado o inadecuado. «No es opinión, recalca, es bioquímica».

Los expertos en nutrición llevan años alertando de que muchos productos dirigidos específicamente al público infantil presentan una densidad de azúcar que dispara la recompensa cerebral, refuerza la preferencia por el dulce y condiciona hábitos alimentarios futuros. Este fenómeno, conocido como hiperpalatabilidad, unido a los picos glucémicos que generan, tiene efectos comprobables en energía, saciedad y regulación metabólica.

Sin embargo, estos alimentos se promocionan con mensajes positivos y se integran de manera natural en desayunos, meriendas y almuerzos escolares, algo que el vídeo de Borges invita a cuestionar.

