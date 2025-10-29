Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sam Altman, fundador de Open AI. Efe

Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana

Open AI asegura haber consultado con 170 especialistas en salud mental para mejorar las respuestas de la herramienta

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Adam Reine tenía solo 15 años cuando empezó a conversar con Chat GPT en septiembre del año pasado. Al principio, las preguntas que hacía a ... la herramienta de inteligencia artificial fueron más o menos normales. Chateaba sobre baloncesto, anime japonés, videojuegos y perros, sus aficiones. Sin embargo, la situación empezó a cambiar. El menor fue expulsado de su equipo de baloncesto del instituto y sufría de intestino irritable, con lo que consiguió que sus padres le dejaran seguir sus estudios desde casa. Con esta libertad de horarios, se hizo cada vez más noctámbulo. Sus padres no notaron nada raro porque su hijo seguía siendo sociable. Pero ya en enero, las preguntas cambiaron de naturaleza. Confesaba al chatbot que sufría ansiedad y angustia e incluso empezó a plantear la posibilidad de quitarse la vida. Pese a los filtros de la herramienta, finalmente acabó ahorcándose en abril de este año en el armario de su habitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  7. 7

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»
  8. 8

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  9. 9 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana

Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana