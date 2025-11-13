Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de la Korrika. J. Echevarría
24. Korrika

Miles de personas unirán Atharratze y Bilbao en una carrera de diez días en defensa del euskera

Del 19 al 29 de marzo los participantes pasarán el testigo de mano en mano para reivindicar la lengua vasca como símbolo de unión y comunidad bajo el lema 'Euskara gara'

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

La 24ª edición de Korrika ya tiene fecha y recorrido. La mayor movilización popular a favor del euskera, organizada por AEK, recorrerá Euskal Herria del ... 19 al 29 de marzo, desde Atharratze (Zuberoa) hasta Bilbao, bajo el lema 'Euskara gara' (Somos euskera). Esta vez, la iniciativa rendirá homenaje a Errigora, «por su labor en la euskaldunización de Navarra y su compromiso con el trabajo en, desde y para el euskera». Durante los once días que durará la carrera, el testigo viajará de mano en mano por miles de pueblos, simbolizando la unión y la fuerza de un idioma que sigue siendo el corazón de toda una comunidad.

