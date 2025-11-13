Miles de personas unirán Atharratze y Bilbao en una carrera de diez días en defensa del euskera

La 24ª edición de Korrika ya tiene fecha y recorrido. La mayor movilización popular a favor del euskera, organizada por AEK, recorrerá Euskal Herria del ... 19 al 29 de marzo, desde Atharratze (Zuberoa) hasta Bilbao, bajo el lema 'Euskara gara' (Somos euskera). Esta vez, la iniciativa rendirá homenaje a Errigora, «por su labor en la euskaldunización de Navarra y su compromiso con el trabajo en, desde y para el euskera». Durante los once días que durará la carrera, el testigo viajará de mano en mano por miles de pueblos, simbolizando la unión y la fuerza de un idioma que sigue siendo el corazón de toda una comunidad.

El acto de presentación ha transcurrido este jueves en Vitoria. El Centro Cultural Izaskun Arrue ha acogido a miembros de AEK, representantes del mundo del euskera y numerosos colectivos sociales. La imagen final, una gran fotografía de grupo, subraya el mensaje central de esta edición, que no es otro que el euskera como refugio abierto, libre y acogedor para todas las personas. «Da igual el origen o los conocimientos lingüísticos; en el pueblo del euskera hay espacio para todo el mundo», ha señalado Maialen Begiristain, del Consejo Nacional de AEK, destacando la importancia de construir una comunidad amplia e igualitaria.

Por su parte, Lurdes Etxezarreta ha remarcado la urgencia de «actuar con determinación ante la actual situación de emergencia lingüística». En su intervención, Etxezarreta ha reivindicado «una Euskal Herria euskaldun, feminista, antirracista y acogedora» y ha instado a la instituciones a poner en marcha políticas lingüísticas valientes y sólidas que fortalezcan el ecosistema del euskera. «No podemos dejar nada para después; ahora es el momento», ha remarcado, apelando a la implicación conjunta de la ciudanía y administraciones.

La responsable de Korrika, Ane Elordi, ha profundizado en el significado del lema de la edición de este año. Según ha explicado, 'Euskara gara' tiene como objetivo «trasladar la idea de que el euskera es un punto de encuentro y un puente entre todas las personas que formamos Euskal Herria, porque el euskera no es una frontera, sino un aliento. Es la lengua del cuidado, de la justicia social, y la herramienta más poderosa para cohesionarnos como pueblo».

Teatro y material oficial

Como antesala de la carrera, la programación de Korrika Kulturala vuelve con fuerza, destacando la presentación su espectáculo principal. La obra 'Kaka', ganadora de la II beca de creación Korrika-AEK, se estrenará el próximo miércoles 19 de noviembre en el Teatro Principal de Donostia.

Por su parte, son significativas las nuevas novedades que acompañan a la marcha, como la aplicación gratuita de Korrika, ya disponible para descargas, o el material oficial de esta edición, que acompañarán el inicio de una nueva cuenta atrás. Una cuenta atrás que, una vez más, nos recuerda que «somos euskera, somos comunidad y somos camino».