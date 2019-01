Mikel Ayestaran gana el Premio Ignacio Ellacuria Foto de archivo del periodista Mikel Ayestaran. El tribunal de este certamen de cooperación al desarrollo ha valorado la candidatura presentada por Save the Children DV Martes, 29 enero 2019, 13:48

El periodista guipuzcoano Mikel Ayestaran (Beasain, 1975), corresponsal de El Diario Vasco en Oriente Próximo, recibirá el Premio Ignacio Ellacuria de cooperación para el desarrollo, de manos del lehendakari Iñigo Urkullu en el acto que tendrá lugar en Lehendakaritza el próximo lunes 4 de febrero.

El galardón reconoce anualmente la aportación de organizaciones, colectivos y personas individuales, de dentro y de fuera de Euskadi, en la lucha a favor de la igualdad y la justicia entre los pueblos y la superación de la pobreza. El premio también valora la difusión de estos valores contribuyendo así a la sensibilización entre la sociedad vasca.

Save the Children había propuesto la candidatura de Ayestaran ante el tribunal compuesto por miembros del Ejecutivo y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo por su trabajo en la difusión de las vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo y su aportación a que la sociedad vasca se distinga por sus altas dosis de solidaridad.

«Mikel Ayestaran habla desde la empatía por lo que ve, el respeto por lo que ocurre y la responsabilidad de hacerlo comprensible para quien le escucha. Su forma de hacer periodismo bebe de los valores de la cooperación: no se limita a contar bajas, nos cuenta historias de largo recorrido con una mirada amplia, atenta y siempre sensible a los contextos más olvidados», apunta Eva Silván, directora de Save the Children en Euskadi. «La razón por la que propusimos a Mikel Ayestaran para el premio es la misma por la que creemos en el valor de la comunicación como una herramienta clave para sensibilizar y transformar un mundo a menudo injusto: sin la contribución de los y las periodistas que denuncian vulneraciones de derechos humanos, millones de niños y niñas serían invisibles y su situación sería de mayor vulnerabilidad. La información es esencial, pero no suficiente. Miradas como la de Mikel Ayestaran son necesarias para hacernos comprender el mundo», agrega.

El periodista guipuzcoano y corresponsal de El Diario Vasco en Oriente Próximo fijó su base en Jerusalén en el año 2015, buscando siempre historias humanas que contar.