El meteorólogo navarro Arnaitz Fernández responde a Iker Jiménez: «En su programa no han recibido clases de climatología» Polémica en redes sociales protagonizada por el presentador Iker Jiménez y el meteorólogo navarro Arnaitz Fernández

El mes de marzo ha traído consigo un temporal inusualmente lluvioso en buena parte de la península, con precipitaciones superiores a la media en varias regiones. Sin embargo, esta situación ha derivado en una polémica en redes sociales protagonizada por el presentador Iker Jiménez y el meteorólogo navarro Arnaitz Fernández.

Todo comenzó cuando Jiménez compartió un mensaje en la red social X cuestionando las previsiones meteorológicas. «Este iba a ser un invierno seco según los expertos. Lo que pasa es que es 'seco remojado'. Nunca vi llover tanto tantos días seguidos. Ni en Vitoria ni en Fuenterrabía. Que ya es decir», escribió el comunicador, poniendo en duda los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En la misma publicación, el presentador de Cuarto Milenio fue más allá y calificó como «fake» las previsiones de los expertos, lo que generó una ola de reacciones en su contra.

Arnaitz Fernández responde a Iker Jiménez: «En su programa no han recibido clases de climatología»

Uno de los que no tardó en responder fue Arnaitz Fernández, meteorólogo navarro de EITB, quien desmintió punto por punto las afirmaciones de Jiménez. En primer lugar, le recordó que, desde el punto de vista meteorológico, marzo pertenece a la primavera y no al invierno. Además, aclaró que las previsiones no aseguraban un invierno seco, sino que apuntaban a una mayor probabilidad de que así fuera.

Pero Fernández no se detuvo ahí. También señaló que, en realidad, las lluvias registradas en Vitoria-Gasteiz y Hondarribia han estado por debajo de su media histórica, desmintiendo la percepción subjetiva de Jiménez. Finalmente, lanzó un dardo directo al presentador, ironizando sobre la falta de conocimientos básicos de «estadística, probabilidad y climatología» en su programa.