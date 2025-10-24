Mercadona revela cuánto ganan sus gerentes: «Un trabajador no solo son manos, si no corazón y cerebro» El presidente de Mercadona insistió en que un empleado debe sentirse «bien tratado como ser humano»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, utilizó su reciente ponencia en el marco del 40º Congreso de Aecoc para abordar abiertamente la remuneración de su vasta plantilla, defendiendo el orgullo empresarial y la necesidad de priorizar el cuidado del empleado. Durante su intervención, el líder de la compañía de distribución reveló cifras concretas sobre lo que percibe la mayoría de sus trabajadores, además de detallar el reparto de beneficios.

Salario base en Mercadona

Juan Roig avanzó que un gerente tipo A en Mercadona, que constituye la amplia mayoría de la plantilla, percibe un sueldo de 2.100 euros mensuales netos. La empresa valenciana, que ya está formada por cerca de 120.000 trabajadores, considera que «su remuneración es superior a la media del sector». Específicamente, el salario que ofrece su cadena de supermercados se encuentra aproximadamente un 27% por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En un esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de su plantilla, la compañía implementó en 2024 un incremento salarial del 8,5%, una cifra que supera en más de cinco puntos el Índice de Precios al Consumo (IPC) registrado en España y Portugal. «Un trabajador no solo son manos, si no corazón y cerebro», afirmó.

Primas por objetivos a la plantilla

Además del salario fijo, la compañía compartió una variable (prima) de 700 millones de euros que se encuentra directamente ligada a los beneficios anuales de la empresa. Como ejemplo de este reparto, Roig detalló que un trabajador con más de cuatro años de antigüedad recibió el 1 de marzo de este año un total de 6.000 euros brutos. Esta cantidad corresponde al abono de tres mensualidades en concepto de variable por objetivos.

La compañía también ha continuado con su expansión laboral. En 2024, Mercadona creó más de 6.000 nuevos puestos de trabajo de carácter estable y de calidad (4.300 en España y 1.700 en Portugal), alcanzando una plantilla total de 103.000 personas en España y 7.000 en Portugal.

«Cuidar al empleado»

Roig insistió en la filosofía de la empresa de «cuidar muy bien» al empleado. Destacó que un trabajador es más que solo «manos», sino también «corazón y cerebro». Para conseguir los objetivos de la compañía, es vital que el empleado se sienta bien tratado como ser humano. El presidente matizó que ser bien tratado no significa conceder al trabajador lo que quiere, sino lo que verdaderamente «necesita».

Finalmente, la planificación horaria se presenta como uno de los aspectos más valorados internamente. Los empleados de Mercadona conocen sus turnos, horario y días libres con antelación, lo que busca facilitar la conciliación entre la vida personal y laboral. La empresa también ofrece distintas opciones de jornada semanal, lo que permite una mayor flexibilidad para responder a las necesidades del negocio y la organización personal del tiempo.

El empresario valenciano recordó también la importancia de «satisfacer al trabajador», así como de contentar al proveedor para conseguirlo: «Los 2.000 proveedores que trabajan con nosotros ganan dinero.Yo siempre que hablo con ellos les digo: 'Si no le ganas dinero, no le vendas a Mercadona'».