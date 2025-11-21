Mercadona ajusta temporalmente su oferta de huevos por el avance de la gripe aviar: «Es puntual» Las medidas sanitarias dictadas por las autoridades para contener el virus incluyen el confinamiento temporal de las aves, lo que ha repercutido directamente en la producción

Mercadona ha visto alterada de forma puntual su estrategia para ofrecer únicamente huevos procedentes de gallinas criadas fuera de jaulas. La cadena de supermercados, que actualmente comercializa un 65% de huevos frescos provenientes de gallinas en libertad —ya sea en gallineros o en sistemas camperos— se ha visto obligada a modificar este porcentaje debido a las restricciones impuestas por el actual brote de gripe aviar que afecta a España y al resto de Europa.

Las medidas sanitarias dictadas por las autoridades para contener el virus incluyen el confinamiento temporal de las aves, lo que ha repercutido directamente en la producción. «La situación es puntual y retomaremos los niveles habituales tan pronto como sea posible», explican fuentes de la compañía presidida por Juan Roig, que lleva años transformando su red de proveedores para alcanzar el objetivo del 100% de huevos libres de jaula.

La apuesta de Mercadona por este modelo productivo ha supuesto ya más de 200 millones de euros en inversiones por parte de sus proveedores, una cifra que superará los 400 millones cuando el proceso se complete. Entre los avances más destacados figuran las ampliaciones y nuevas granjas de Huevos Guillén —como la de Utiel (Valencia), con 250.000 gallinas, o la de Gáldar (Gran Canaria), con 100.000— y las instalaciones de Bullas (Murcia) y Abárzuza (Navarra), que suman otras 150.000. También se suma Avícola Barco, con 320.000 gallinas sueltas en gallineros, así como la adaptación generalizada de sistemas combinados hacia modelos 100% libres de jaulas.

«Que los animales no pasen ni hambre ni sed»

La compañía Mercadona recuerda además que todos los proveedores de carne fresca nacional, huevos y leche deben contar con certificaciones en Bienestar Animal reconocidas internacionalmente y mantenerlas siempre en vigor. Este compromiso implica garantizar que los animales dispongan de agua potable, una alimentación adecuada y un entorno que asegure su confort: desde zonas de descanso y refugio hasta sombra y una correcta calidad del aire.

«Que los animales no pasen ni hambre ni sed y que vivan en un ambiente adecuado», resume la filosofía que Mercadona exige a toda su cadena de suministro.