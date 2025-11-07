Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

El puerto decorado e iluminado de esta localidad mediterránea atrae a varios visitantes durante la temporada navideña

M. S.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:11

Hay muchos destinos en las costas del Mediterráneo que son ideales para visitar durante el verano, pero son pocos los que mantienen vivo su atractivo durante la temporada navideña. Pues bien, ese no es el caso del pintoresco pueblo de Sanary-sur-Mer, ubicado en el sur de Francia y que con su mercadillo navideño flotante atrae a varios visitantes.

Esta localidad a poco más de una hora de Marsella sufre toda una transformación del 30 de noviembre al 4 de enero. Con la belleza de su puerto decorado e iluminado, que comienza con un espectáculo de fuegos artificiales frente a la iglesia neobizantina de Saint-Nazaire. Un evento de encendido de luces que suele tener lugar a finales de noviembre.

@jimmytrips83 📍Sanary sur Mer, France. 🎅2024 en Provence. Ouverture des illuminations de Sanary avec un feu d’artifice monumental. #sanary #sanarysurmer #feudartifice #beautifuldestinations #visitprovence #suddelafrance #france #francetourisme #var #southoffrance #provence #regionpaca #francia #paca #provencefrance #cotedazur #frança #frenchriviera #christmas #igersfrance #paca_focus_on #christmastiktok #visitfrance #bookstagramfrance #hello_france #wonderful_places #visitlafrance #christmasdecor #christmascountdown #map_of_europe ♬ suono originale - swami

A finales de noviembre se ilumina todo el pueblo, incluido el puerto donde se adornan las embarcaciones con luces en sus mástiles para crear un impresionante paisaje de miles de luces que se reflejan sobre el agua del Mediterráneo.

Mercadillo navideño y conciertos de villancicos

Además la ciudad cuenta, como no, con un mercadillo con las típicas casetas de madera en la Place Carnot, en donde varios artesanos venden miel de lavanda, cerámica provenzal, jabones de Marsella y demás productos de temporada, aunque también elementos de decoración y vino caliente.

El ambiente festivo de la ciudad se completa con espectáculos callejeros y conciertos de villancicos. Mientras que los más pequeños también tienen su espacio, con talleres creativos, cuentacuentos musicales y espectáculos de títeres, ideales para compartir y descubrir en familia.

Sanary-sur-Mer es un lugar en el que disfrutar de un clima templado, lo que hace que los paseos sean agradables para los visitantes, además de disfrutar de su puerto decorado e iluminado.

