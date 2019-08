Menú de sátrapa El terrible dictador de Uganda Idi Amin da cuenta de un muslo de pollo durante un desfile. / KEYSTONE Idi Amin se atiborraba a naranjas y Mussolini, a ajos crudos. Hitler era un falso vegetariano y Sadam Hussein solo comía productos frescos. Para 'gourmet', el padre de Kim Jong-un ICIAR OCHOA DE OLANO Jueves, 1 agosto 2019, 07:13

Dime cómo eres de tirano y te diré lo que comes. El paralelismo no defrauda (más bien todo lo contrario) cuando el susodicho se autoproclama 'Señor de todas las bestias de la Tierra y de los peces del mar' y se basta con ocho años de régimen atroz para ejecutar a medio millón de compatriotas. Idi Amin, cocinero (en un regimiento colonial británico) antes que golpista, amo y verdugo de Uganda entre 1971 y 1979, desarrolló un apetito por las naranjas casi tan voraz como por el poder. Pensaba que eran «la viagra de la naturaleza» y, obsesionado como estaba con la capacidad eréctil de su pene, cada día podía meterse entre pecho y espalda la friolera de cuarenta. Dopajes aparte, su comida favorita era la cabra asada, la yuca y el pan de mijo.

Al igual que a su colega Jean-Bédel Bokassa, el monstruo con ínfulas napoleónicas de la República Centroafricana, los rumores de canibalismo le persiguieron desde el inicio de su dictadura, cuando, tras decapitar a sus rivales militares, se habría sentado sobre sus cabezas para morder parte de la carne de sus rostros. Al parecer, esta macabra guinda a su victoria encajaría con la creencia de la tribu kawka, a la que pertenecía Amin, de que comer (un poco) al enemigo le protegía de la 'vendetta' que los espíritus perpetrarían sin demora. En público, lo negó con humor de sádico. «No me gusta la carne humana. Demasiada salada». Murió durante su exilio en Arabia Saudí, redondo como una circunferencia que trazó con mimo a base de pizza y las especialidadades de Kentucky Fried Chicken.

La receta: Hong Shao Rou (Carne de cerdo rojo a fuego lento) Durante los 27 años que duró su despiadado gobierno (1949-1976), Mao Zedong unificó China y la sumió en la Gran Hambruna. Entretanto, el tirano comunista degustaba platos europeos ricos en carne. Según Victoria Clark y Melissa Scott, autoras de 'El banquete de los dictadores', este era uno de sus favoritos. Ingredientes Para tres personas: 400 grs. de panceta de cerdo, 2 cucharaditas de aceite de cacahuete, 25 grs. de azúcar, 1 cucharada de vino de jerez, jengibre fresco cortado con piel, anís estrellado, 2 guindillas, 1 rama de canela, 2 cebolletas y salsa de soja. Elaboración Cubrir la panceta con agua y hervirla durante 3 o 4 minutos. Una vez enfriada, cortarla en dados. En una sartén, disolver el azúcar en el aceite a fuego lento y avivarlo para que se caramelice. Añadir la panceta y remover. Agregar el vino, el anís, la canela, el jengibre y la guindilla, y cubrirlo de nuevo con agua. Una vez que empiece a hervir, poner el fuego al mínimo y dejarlo cocer durante una hora. Condimentarlo con un poco de soja y azúcar, decorarlo con las cebolletas troceadas y servirlo con un poco de arroz al vapor.

Al otro lado del globo terráqueo, esparciendo el terror a la par que el africano durante unos pocos años, el artífice de la República Popular China, Mao Zedong, quien gobernó el macropaís con hoz de hierro de 1949 a 1976, dio también buena cuenta de su condición de carnívoro sanguinolento. Como gobernante y como comensal. Eso sí, mientras le quedaron dientes en su apestosa cavidad oral. Su desprecio por la higiene bucal le abocó a alimentarse como un oso panda durante su ocaso, cuando sus desnudas encías únicamente le permitían mascar brotes de bambú cocidos.

De triturar sabía latín el georgiano Iósif Stalin, el depravado mandatario de la URSS bajo cuyo infame sistema político de gulags y purgas (1922-1952) dejaron la piel 22 millones de rusos. Bebedor y comedor desmedido, su servicio temía el momento en que antes de dormir pronunciara las dos palabras fatídicas: «Picar algo», lo que a menudo significaba un cenorrio de horas. Especialmente, si esa noche en la cocina estaba al mando su chef favorito, un tal Spiridon Ivanovich Putin, abuelo del hoy presidente Vladimir.

Su muerte fue provocada por un envenamiento, según se especuló, y no por un empacho, como cabía esperar. Para ahorrarse ese final, Adolf Hitler hacía uso, no de tres ni de siete catadores, sino de quince. Solo cuando habían transcurrido 45 minutos después de que todos y cada uno de ellos hubieran ingerido una porción de su menú de cada día sin que ninguno cayera al suelo desplomado, el eficaz aniquilador de judíos austriaco abría el agujero bajo el tejado de su ridículo bigote. El autor de 'Mein Kampf' se las daba curiosamente de vegetariano, siempre y cuando no desfilara por el mantel una pieza de caza bien condimentada con casquería como, por ejemplo, un pichón relleno de lengua, hígados y pistachos. Así lo recoge la guía culinaria de los grandes sátrapas del siglo XX elaborada por Victoria Clark y Melissa Scott 'El banquete de los dictadores', que atribuye a los problemas de digestión que acusó en los últimos tiempos antes de su tardío suicidio su espartana dieta, a base de puré de patata y consomé.

Oda al pan y olivas del Golán

Antes de encajar la victoria de los aliados, su comparsero italiano Benito Mussolini, despiadado Duce entre 1933 y 1945, tuvo tiempo de demostrar de qué pasta estaba hecho, y no era precisamente de harina de trigo mezclada con agua. Preocupado por la salud de su insensible corazón, el déspota italiano, un jabalí en la mesa, comía cantidades ingentes de ajos crudos aliñados con aceite y limón. Y, al parecer, untaba. No en vano, en 1929 compuso una oda al pan: «Amad el pan, corazón de la casa, perfume de la mesa, alegría de los fogones/Respetad el pan, sudor de la frente, orgullo del trabajo, poema de sacrificio». Por suerte, se hizo abstemio a los cuarenta.

La bestia iraquí Saddam Hussein (gobernó de 1979 a 2003), quien mandó dar una paliza y encarcelar a su hijo Uday por matar a uno de sus catadores a bastonazos, no quería saber de latas. Todo lo que se servía en su plato eran productos frescos que llegaban en avión al palacio donde se encontrara -tenía veinte-, a razón de dos veces por semana. Que si piezas de cordero limpias de grasa, gambas frescas, langostinos vivos y aceitunas del Golán.

Entre tanto matarife con centro de mando como dejó el último siglo, apenas un 'gourmet', Kim Jong-il, el 'querido líder' de Corea del Norte que precedió al actual. El padre del amigo a ratos de Donald Trump poseía una biblioteca llena de libros de cocina y daba instrucciones a sus embajadores en el extranjero para que llenaran el jet que les enviaba, con su chef a bordo, de caviar iraní, mangos tailandeses o cerdo danés.