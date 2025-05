El mensaje en el que el Rey Felipe VI promete acabar con todas tus deudas… es un fraude

I.G. San Sebastián Lunes, 19 de mayo 2025, 21:51 | Actualizado 22:00h. Comenta Compartir

El ingenio de los ciberdelincuentes no tiene límites. Y es que la última campaña fraudulenta detectada en redes sociales tiene como protagonista al rey Felipe VI, cuya imagen ha vuelto a ser suplantada por los amigos de lo ajeno. En esta ocasión el Rey es presuntamente entrevistado por el periódico El Mundo, medio en el que no duda en realizar una recomendación: invertir encarecidamente en diversas plataformas de internet. Todo es un montaje, y con un objetivo muy evidente: generar credibilidad en el incauto usuario y ganarse su confianza para que ceda su dinero y obtenga dinero fácil.

La campaña, fraudulenta a todas luces, ha sido detectada en diversos anuncios en redes sociales, portales de inversión o videojuegos. En ella se anuncia una falsa entrevista al Rey y se invita a sus hipotéticas víctimas a invertir en una plataforma llamada 'Immediate Nextgen'. Para ello, los usuarios han de acceder a una página web, dar sus credenciales personales y bancarias y, a ser posible, invertir su dinero para obtener grandes ganancias.

«¡Los ciudadanos españoles ya pueden pagar todas sus deudas en sólo un mes! El Gobierno español, bajo el liderazgo del Rey Felipe VI, ha puesto en marcha una innovadora plataforma al alcance de todos. El Mundo desvela la verdad sobre el nuevo programa generador de ingresos», afirma uno de los anuncios fraudulentos que se pueden encontrar en internet.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), advierten de que no hay motivo para la preocupación en caso de que no hayas accedido a la página web, ni facilitado dato personal alguno. Eso sí, «si has accedido al anuncio y proporcionado datos personales o bancarios, o incluso invertido dinero en la plataforma anunciada», recomiendan seguir los siguientes pasos:

Contactar con tu entidad bancaria para informar del posible fraude e intentar cancelar o bloquear cualquier operación.

Guardar todas las pruebas de las que dispongas de la estafa, así como capturas de pantalla, nombre de la supuesta plataforma de inversión, correos o mensajes recibidos, justificantes o información de pagos. Puedes apoyarte en testigos online para validar estas evidencias.

Acudir ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para anteponer una denuncia, apoyándote en las pruebas previamente recogidas.

Asimismo, desde la OSI se asegura que estos anuncios fraudulentos pueden intentar incluir código malicioso para infectar tu dispositivo. Por ello, «es fundamental contar con un buen antivirus y mantener siempre actualizados tus sistemas operativos».