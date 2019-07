Meeting Point

Hoy he visto un Mango e, involuntariamente, me ha provocado una sonrisa. No me refiero a la fruta tropical sino a uno de los cientos de locales que la cadena de ropa ha diseminado por el mundo. Lo sé, ha sido una reacción absurda pero estoy a 12.360 km de casa y, cuando uno se siente lejos, no domina enteramente sus estímulos.

Nos gusta reconocernos, incluso en algo tan trivial como el rótulo de una tienda. Nos hace sentir que pisamos tierra conocida. Buscamos lugares de encuentro, intersecciones en las que coincidir en caso de una emergencia. Supongo que es la razón por la que las calles de medio mundo están llenas de hoteles Hilton, Starbucks y cocacolas. Quizá por la misma causa cada vez se parecen más unas ciudades a otras.

Esta semana ha muerto Rutger Hauer y cientos de tuiteros se han lanzado a recordar en las redes el monólogo que recita, antes de morir, en los últimos minutos de Blade Runner. Ocurre cada vez que fallece un artista consagrado. «Yo también vi esa película de culto y me marcó», nos recuerdan. Hay puntos de encuentro físicos y también hay espacios mentales en los que coincidir. Una canción de juventud, cuatro versos mitificados o el sabor de la cebolla pochada- que adoras o desprecias, en la tortilla de patata.

Todos somos parte de una comunidad. Los que recitan al replicante y los que les replican por ser gente corriente y no conocer el monólogo en su versión original. Y cada uno, en su individualismo, se siente maniatado a un grupo de pertenencia.

Por cierto, entré al Mango. Había menos variedad y era bastante más caro.