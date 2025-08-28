Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional Un expresidiario cometió el crimen por celos y huyó en un coche de color rojo, según las primeras investigaciones de la Policía

Una venganza pasional por los celos, la ira y el desengaño amoroso de un expresidiario desencadenó un horrendo crimen en una vivienda de la localidad de Alaquàs, según las primeras investigaciones de la Policía. El asesino irrumpió en la casa de la víctima y le descerrajó varios tiros, delante de su hijo menor, quien abrió la puerta al hombre que preguntaba por su padre.

El asesinato tuvo lugar sobre las 20 horas de este miércoles en una vivienda de la calle Balmes en el barrio de los Faroles de esta localidad valenciana. El menor salió indemne del tiroteo tras esconderse detrás de una puerta, mientras que su padre recibió varios disparos, dos de ellos en el tórax y el cuello. La víctima estaba sentada en un sofá y veía la tele cuando el expresidiario irrumpió en la caza y comenzó a disparar.

El hombre asesinado tiene numerosos antecedentes policiales por trapicheo de drogas y otros delitos, por lo que todo parecía indicar que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con algún asunto turbio.

Sin embargo, la Policía identificó con rapidez al autor de los disparos y averiguó que el presunto asesino había amenazado a la víctima por celos, ya que había mantenido una relación sentimental con la pareja del expresidiario mientras este cumplía una larga condena en prisión.

Los vecinos oyeron tres disparos, al menos, y llamaron de inmediato al 112. Tras recibir el aviso de un tiroteo en Alaquàs, una decena de patrullas de la Policía Nacional y Policía Local acudieron con urgencia al lugar. También se desplazó un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). La calle Balmes se llenó en pocos minutos de vehículos policiales.

Los policías y los sanitarios tardaron muy pocos minutos en llegar, pero Yampan S. M. ya había fallecido como consecuencia de los disparos que recibió en el tórax. Los agentes cortaron el tráfico en la calle para facilitar el acceso a la ambulancia del SAMU y los vehículos de los investigadores.

Medio centenar de vecinos se congregaron en el lugar detrás del cordón policial. El hombre de etnia gitana abatido a tiros quedó tendido en el suelo dentro de un edificio en el número 6 de la calle Balmes, por lo que los agentes acordonaron el portal para facilitar las labores de investigación del Grupo de Homicidios y la Policía Científica.

Según los testigos, el autor de los disparos salió corriendo de la finca y huyó al volante de un coche de color rojo a gran velocidad. Varios vecinos llamaron a los teléfonos de emergencias 112 y 091 tras oír los tiros.

La víctima tenía 40 años y fue identificada de inmediato, ya que es un hombre con antecedentes delictivos que ha sido detenido en numerosas ocasiones en los últimos años por trapichear con drogas, conducir vehículos sin carné y otros delitos.

Los vecinos de etnia gitana que se congregaron en el lugar formaron pequeños corrillos para comentar el trágico suceso. Varios de ellos lanzaron amenazas y gritaron incluso en voz alta, poco antes de que llegara el retén fúnebre a las diez de la noche, el nombre del principal sospechoso del crimen.

Una hora después, la jueza de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que los forenses realicen la correspondiente autopsia. Un equipo de Policía Científica realizó una minuciosa inspección en la escena del crimen antes de que los trabajadores del retén fúnebre movieran el cuerpo.

