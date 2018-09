Se escribió un crimen Nancy Crampton. / Policía de Oregón. La Policía de Oregón detiene por asesinar a su marido a Nancy Crampton, una autora que había escrito tres libros con esta trama ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 12 septiembre 2018, 23:36

Nancy Crampton Brophy se había especializado en un género literario muy peculiar: libros en las que la protagonista ideaba diferentes planes para acabar con su esposo. 'Cómo asesinar a tu marido' fue el primero de la serie y visto su éxito, la escritora norteamericana decidió continuar la saga con dos más sobre esta misma temática: 'El policía equivocado' y 'El marido equivocado'. Ahora la vida de Crampton ha dado un giro literario: la Policía de Portland, en el Estado de Oregon, la ha detenido con la acusación de... haber matado a su marido.

El último capítulo, el más real, de la sanguinaria serie de esta presunta 'viuda negra' comenzó el 2 de junio. Esa mañana, su marido, Daniel Brophy, un chef de 63 años, apareció muerto de un tiro en el Instituto Culinario de Oregon, donde impartía clases de cocina. Según cuenta The Washington Post, los propios alumnos de Brophy descubrieron su cadáver en una cocina en un charco de sangre. La Policía no encontró pistas ni una descripción del sospechoso. Todo era un gran misterio.

Un día más tarde, Crampton Brophy escribió un emocionante artículo en Facebook. «Estoy luchando para encontrarle un sentido a lo que ha pasado», escribía la autora, después de glosar con bonitas palabras a su marido. Al parecer, Daniel Brophy era una persona encantadora al que sus alumnos adoraban y al que sus colegas en el instituto consideraban «una enciclopedia de conocimientos», «muy creativo a la hora de enseñar» y «lleno de sentido del humor». Centenares de personas acudieron a la vigilia que se celebró en su honor a las puertas del Instituto Culinario el 4 de junio. Su ya viuda también acudió.

Pero pronto la Policía comenzó a atar cabos. Los agentes empezaron a investigar a la mujer, primero a través de sus vecinos, a los que interrogaron, y más tarde, indagando en los comentarios que Brophy había escrito en su blog y en sus novelas. En ellos aparecían frases que, aparentemente, no llamaban la atención, como que en la relación con su marido «había altos y bajos», pero también otras más irónicos que resultaron sorprendentes: «El cura que nos casó por segunda vez nos hizo prometer que no nos divorciaríamos, pero no dijimos nada de una muerte a tiros o en un accidente».

El 5 de septiembre, la Policía de Oregon detuvo a Nancy Carmpton. En sus libros aconsejaba a las mujeres no contratar a ningún sicario, sino hacer el trabajo por ellas mismas, y según las pesquisas de las agentes, la escritora siguió esos consejos al detalle. El juez la acusó de matar a su marido y de uso ilegal de armas y la envió a prisión sin fianza. Pero el final de la historia está aún por escribir.