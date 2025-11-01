Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martin Berasategui en el programa de Y ahora Sonsoles

Martín Berasategui reivindica la unión de los cocineros: «Cuando vamos todos juntos, nos comemos el mundo»

El chef donostiarra defiende compartir el conocimiento entre generaciones y critica a quienes se guardan las recetas: «Nací desnudo y me moriré con las manos vacías»

Ander Artetxe

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:10

Martín Berasategui ha vuelto a dejar una de esas reflexiones que resumen su filosofía de vida y de cocina. Durante su intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles', emitido este viernes, el cocinero donostiarra lamentó que algunos profesionales «se guarden las recetas» y aseguró que esa actitud «le da una pena terrible». «Yo nací desnudo, con las manos vacías, y me voy a morir desnudo y con las manos vacías», afirmó, reivindicando el valor de compartir el conocimiento y la generosidad entre compañeros de oficio.

Berasategui destacó también la importancia de unir la experiencia de los grandes maestros como Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak o Pedro Subijana con las nuevas generaciones de cocineros. «Si unimos eso, habremos conseguido la verdadera revolución, que es la revolución de la unidad», subrayó.

Martín Berasategui: «Trabajaba seis días a la semana»

El chef, con su habitual entusiasmo, concluyó con un mensaje de colaboración y optimismo: «Cuando vamos todos juntos, nos comemos el mundo». También confesó que le habría gustado haber recibido más ayuda cuando comenzaba su carrera profesional y recordó que en su época no había escuelas de cocina: «trabajaba seis días a la semana y aprendí así, en el día de fiesta me iba a Francia a aprender más».

El chef donostiarra también habló de su familia, con mucha emoción: «nunca soñé tener una mujer así, además tengo a mi hija que es lo mejor que me ha salido en mi vida y mis nietos son la sal de la vida». Martín Berasategui fue concluyente al asegurar que «no puedo pedirle más cosas a este mundo».

