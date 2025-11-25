El marmitako que causa sensación en Madrid en un menú del día a 13 euros: «Más bares así de comida casera» Decenas de personas han aplaudido la reciente apertura de un bar que apuesta por la comida casera y recetas tradicionales

J.M. Martes, 25 de noviembre 2025, 10:39 Comenta Compartir

Con la proliferación de restaurantes de comida extranjera y franquicias, cada vez son menos los bares y locales de hostelería que apuestan por la comida casera y los precios populares. Un reducto gastronómico en vías de extinción, más todavía si cabe en ciudades como Madrid donde el precio de los alquileres y la extensa competencia complican la supervivencia de estos negocios.

No obstante, algunos hosteleros siguen confiando en esta manera de hacer las cosas y se lanzan a la aventura de poner en marcha locales donde el menú del día y los platos caseros son los protagonistas como es el caso de Buen Rollo, un bar de reciente apertura junto a Madrid Río que causa sensación con su marmitako y recetas tradicionales.

«Buen Rollo. El bar de mi hermano en el Paseo de la Ermita del Santo, 42 en Maadrid. Cocina casera, platos de cuchara bien elaborados. Menú diario a 13 euros», publicaba Marcos Vaquero, familiar del encargado del local en un tuit que ha provocado multitud de aplausos en los comentarios en defensa de la cocina de toda la visa con sus guisos y elaboraciones clásicas.

«Qué pintón se gasta ese marmitako. Me lo guardo para la próxima que ande por Madrid» o «Estos son los negocios que hay que apoyar. En cuanto pueda, voy», han sido algunas de las decenas de respuestas a la publicación original, que el propio autor ha querido agradecer ante el aluvión de mensajes.

Buen Rollo. El bar de mi hermano en Paseo de la Ermita del Santo, 42 en Madrid. Cocina casera, platos de cuchara bien elaborados. Menú diario 13€.

Marmitako de atún y solomillo a la pimienta.

Vayan. #aliveandkicking 👏🏻🕺🏻 pic.twitter.com/eRyQOwE81S — Marcos Vaquero (@Marcoskicker) November 21, 2025

«Abrumado por la repercusión que ha tenido este post del nuevo proyecto que mi hermano Félix ha abierto en Madrid. Muchas gracias a todos. Insuperable relación calidad precio, cocina con cariño».