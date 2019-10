«Sin marketing no hay política, no se vota lo que no se conoce» Comunicación y mercado Sábado, 5 octubre 2019, 08:09

Los partidos apenas hacen ya absolutamente nada sin contar con sus asesores de marketing, algo que los asimila a productos de consumo y que, a veces, enfada a los votantes. Para la asesora Verónica Fumanal, de manera injusta. «El marketing es una herramienta para conocer el mercado: quién te vota, quién podría votarte, cómo diferenciarte del resto de la oferta, cuáles son tus puntos fuertes y débiles, qué quieren y qué necesitan los ciudadanos. Sin comunicación no hay política, porque nadie consume -o vota- lo que no conoce», subraya.

Sin embargo, admite, el marketing sin política no sirve para nada: ante los miles de impactos publicitarios a los que estamos sometidos, los consumidores nos hemos vuelto desconfiados. «Cualquier producto político debe llevar aparejadas acciones que refuercen la estrategia de 'venta'. Si no, el marketing no funciona», afirma Fumanal.

«Una mala campaña, una mala comunicación política, un mal marketing electoral pueden llevar al fracaso a excelentes políticos. Y ni ellos ni nosotros como sociedad podemos permitírnoslo», reflexiona César Calderón. Manel Alcalde le da la vuelta al argumento: «Las campañas han conseguido llevar al poder a muchos malos políticos, porque hemos tenido y seguimos teniendo muchos, aquí y en todo el mundo».

El nombre no es el único elemento que configura una imagen de marca política. Hay muchos otros, desde el logo del partido hasta la tipografía o el color de su cartelería, los medios de comunicación utilizados, el tipo de mensajes o el aspecto de los candidatos. «La imagen es clave, pero el nombre es el mensaje más repetido -argumenta el creativo de Neimik-. Por eso es crucial que concentre toda la personalidad del partido en una propuesta significativa, sonora y atractiva».

La identidad visual de un partido suele renovarse cada cierto tiempo, pero el nombre casi siempre permanece inmutable. Es importante hacer una buena elección: en función de su acierto, puede durar décadas o dos telediarios.