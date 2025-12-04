Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marken ospea denbora errealean neurtzen duen soluzio teknologikoa

J. A.

Osteguna, 4 abendua 2025, 13:48

Unibertso digitala minutuero aldatzen ari da. Segundoero. Abiada handian doan gizarte batean bizi gara. Eta Adimen Artifiziala oso presente duena. Bi ardatz horiek uztartuz jaio da Markai, «zaratari ordena jarriko dion euskal soluzio teknologikoa» agerraldian esan zutenez. Helburu nagusia denbora errealean marken ospea neurtzea da. «Komunikabide digitalek erakunde edo enpresen izen ona nola eraikitzen duten detektatzen du», esan zuten.

«Hedabide digitalek etengabe eragiten dute iritzi publikoan. Artikulu eta iruzkin bakoitzak marka bati buruz dagoen pertzepzioa eraikitzen du», azaldu dute bertan lanean ari diren profesionalek. Markai egunean 24 orduz lan egiten duen komunikazio aditu bat alboan izatea bezalakoa da, marka bakoitzaren inguruan gertatzen dena milaka begiren eta begiradaren bitartez ikuskatu, aztertu eta interpretatzen duena. 

«Euskal soluzio teknologiko honi esker, erakundeek azkar eta estrategikoki erreakzionatu dezakete. Aro digitalean gainditu beharreko erronka komunikatiboetarako soluzio digitala bilakatzen da Markai, Sorlandeko komunikazio-arloko profesionalen bide-laguntzarekin», nabarmendu dute INDEUSeko aurkezpenean.

Markai markaren diagnostikoan espezializatuta dagoen adimen artifiziala da. Lengoaia Naturalaren Prozesamenduan (NLP) oinarritutako teknologiari esker, milioika datu digital identifikatzeko, aztertzeko eta interpretatzeko gai da: mezu bakoitzaren intentzionalitatea, tonua eta polaritatea, aipamen positiboak, negatiboak eta neutroak, besteen artean. Informazioa modu bisual, argi eta erabilgarrian ipintzen du erabiltzailearen eskura.

Oraik garatutako monitorizazio eta analitika sistema aurreratuari esker, Markaik joerak antzeman, krisiei aurrea hartu eta marka batekiko jarrera positiboak sustatzeko aukera ematen du. Datuen monitorizazio eta analitika horren bidez, zer gertatzen ari den hobeto ulertu ahal izango da. Arazo eta narratiba faltsuei aurre egin. Jarrera positiboa sustatuz hazi. Helburua da erakundeei laguntzea informaziotik ezagutzara eta ezagutzatik ekintzetara pasatzen. 

