Marián Ávila, la modelo de Benidorm con síndrome de Down que desfilará en Nueva York Marían Ávila / Instagram La joven fue escogida por una miss adolescente de Estados Unidos para participar en uno de los eventos de moda más importantes DV Miércoles, 22 agosto 2018, 11:05

El próximo 8 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de Marián Ávila. Ese día, se convertirá en la primera modelo española con síndromde de Down que desfilará por una de las pasarelas más prestigiosas del mundo, la de Nueva York. Lo hará para la diseñadora Talisha White.

La joven de 20 años y natural de Benidorm verá cumplido una de sus metas en la vida gracias a la mediación de la jovencísima modelo Kenzie Dugmore, que ganó en Norteamérica un conocido título de belleza en categoría adolescente y debía elegir dos causas para abanderar durante su reinado. Escogió el síndrome de Down y la lucha contra el acoso escolar.

«!Hola! Soy USA National Miss Citrus State Jr. Teen y vivo en América. Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos del certamen. Quisiéramos hacer tu sueño realidad… Por favor, dime si estás interesada», fue el mensaje que le escribió Kenzie a Marián, como refleja la benidormense en su blog personal.

El «Por supuesto» de la alicantina fue casi inmediato y entre las dos concretaron el viaje y lo organizaron todo. Kenzie le explicó que desfilaría en la Semana de la Moda de Nueva York para la modista Talisha White como su 'celebrity model' el 8 de septiembre. «Nunca pensé que una niña, sin conocerme, creería en mí, en mi esfuerzo… ¡Es mi ángel!», señala Marián, quien ha estado ahorrando para pagar el desplazamiento y ha practicado modelaje todos los días desde que le confirmaron la noticia. Los desfiles se celebrarán en el Hotel Park Central de la Gran Manzana. El primero se realizará a las 11 de la mañana y el segundo pase a las 8 de la tarde.

«Los sueños sí se cumplen. Nunca hay que perder la esperanza», concluye en el post la joven de Benidorm.