María Victoria Cinto: «Necesitamos profesionales específicos que asesoren al juez en casos de violencia machista» María Victoria Cinto, en la entrada del Audiencia de Gipuzkoa. / LOBO ALTUNA María Victoria Cinto, vocal del Consejo General del Poder Judicial La magistrada donostiarra cree que el Consejo no abrirá una investigación de oficio sobre los jueces que han intervenido en los asuntos de Bilbao y Castellón JAVIER PEÑALBA Sábado, 29 septiembre 2018, 15:00

La magistrada María Victoria Cinto, vocal del Consejo General de Poder Judicial y expresidenta de la Audiencia de Gipuzkoa, demanda la presencia en los juzgados de guardia y en los de Violencia de Género de personal especializado que asesore a jueces a la hora de emitir órdenes de protección para víctimas de la violencia de género. «Cuando un juez o jueza no otorga una orden es porque entiende que no hay riesgo, pero estaría bien que tuviera un profesional especializado a su lado que le proporcionara elementos para atinar», afirma la jueza donostiarra después de una semana marcada por los asesinatos de tres mujeres y dos niños, en cuyos casos se habían solicitado la tutela de la justicia.

- ¿Qué cree que ha fallado en los últimos casos para que ahora estemos lamentando cinco muertes? ¿Estamos ante errores humanos o del sistema?

- Pienso que se ha producido un fallo de todo el entramado institucional y desde luego del de la Justicia. A la ahora de tomar la decisión de conceder una orden de protección, se hace un cálculo a futuro y es necesario disponer de un instrumento para una efectiva valoración del riesgo. Los jueces que están en los juzgados de guardia carecen de estos instrumentos y se tienen que guiar por las valoraciones que hace la Policía, que no sé si son muy atinadas o no, aunque me consta que desde el Ministerio del Interior se está tratando de afinar en los cuestionarios de valoración del riesgo.

«No creo que sea por falta de presupuesto y si es así, habría que sacarlo de donde fuera»

- ¿A qué instrumentos se refiere?

- Más que unidades de valoración forense integral, echo en falta profesionales que puedan efectivamente valorar el riesgo. Desde mi punto de vista, los profesionales idóneos son los criminólogos. La criminología es un grado expedido por la Universidad y ellos son los verdaderos especialistas en estas cuestiones. Podrían estar incorporados en los juzgados de guardia y asesorar al juez para que tomara una buena decisión. Muchas veces el juez actúa a ciegas. Cuando un juez o jueza no otorga una orden de protección es porque entiende que no hay riesgo, pero estaría bien que tuviera un profesional especializado a su lado que le proporcionara elementos para atinar.

- ¿Estos profesionales deberían estar siempre a disposición de los juzgados?

- Sí, tanto en los de guardia como en los de Violencia de Género. Deberían formar parte de las plantillas de las oficinas judiciales, al igual que debe estar la de asistencia a la víctima de violencia de género. La orden de protección es una medida que se otorga o se deniega con carácter inmediato, sin perjuicio de que posteriormente, durante la tramitación de la causa, se levante o mantenga. La protección tiene sentido, sobre todo, en el momento inicial. Por tanto, el profesional tiene que estar ahí, al lado del juez. No podemos hacer depender el otorgamiento de una orden de protección a una cita en fechas posteriores.

- Y a parte de criminólogos, ¿qué otros profesionales deberían estar presentes?

- Desde luego, las oficinas de asistencia a la víctima. Sabemos que todavía en muchos lugares no existen. Su presencia es muy importante. Conocemos la necesidad que muchas víctimas tienen de que sean acompañadas desde el primer momento y que les proporcionen instrumentos para poder seguir adelante con el procedimiento o adoptar otras decisiones en su vida. Y esta labor de asesoramiento y apoyo para tratar de recuperar a la mujer maltratada que ha de hacerse desde el minuto cero corresponde a las oficinas de asistencia a la víctima. Además, con su intervención, nos pueden proporcionar mucha información.

«La atención desde el inicio por parte de estos profesionales es capital»

- ¿De qué tipo?

- Por ejemplo, puede que la denuncia que inicialmente entendemos que es leve resulta que es la punta del iceberg. Por ello, la atención desde el inicio por parte de los profesionales de este servicio es capital y proporciona mucha información a los jueces a la hora de emitir una orden de protección. Necesitamos en las guardias de un profesional específico que nos asesore. Los jueces siempre tratamos de acertar, pero no estamos en una ciencia exacta. Cuantos más elementos de asesoramiento haya, mejor.

- ¿Y por qué estos profesionales no están ya en los juzgados?

- Lo llevo reclamando desde hace tiempo. En la reunión del Observatorio para la Violencia de Género de hace unos días, en la que volvimos a debatir sobre la valoración del riesgo, los representantes del Ministerio del Interior explicaban cómo tratan de afinar en esa valoración y los instrumentos que vienen utilizando. Yo reclamé la presencia de expertos a pie de obra, que asesoren al juez en el momento de decidir si se otorga dicha orden.

- ¿Estos profesionales no están todavía en los órganos judiciales por falta de presupuesto?

- Con el pacto de Estado para la Violencia de Género se destina una importante cantidad económica para atender estas cuestiones. Hay recursos. Igual hay que plantearlo ya. Hace tiempo que se viene hablando de lo importante que es la valoración del riesgo para que el juez pueda tomar la medida adecuada. Y esta puede ser desde una orden de protección o el ingreso en prisión si existe un riesgo claro de nueva victimación.

- Siempre hablamos de lo mismo cuando se produce un hecho trágico, pero luego los debates se enfrían

- Cuando se produce la tragedia, todos nos preguntamos qué ha fallado, mostramos nuestra consternación, y todos también sabemos que el sistema ha fallado. Lógicamente, nos produce mucha frustración porque alguien ha acudido a nosotros en demanda de tutela y no se la hemos dado. Pero luego, no sé si se olvida o qué. No creo el que problema sea por falta de presupuesto y si es así, habría que sacarlo de donde fuera. No podemos seguir enfrentándonos a tantas muertes y a tantas mujeres que día a día son víctimas de la violencia y a las que no somos capaces de darles ayuda.

«En lugar de poner escoltas a las víctimas habría que acordar el ingreso en prisión del maltratador»

- La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, afirma que hay que «afinar» algunas medidas contempladas con el Pacto de Estado. Con 38 mujeres fallecidas en lo va de año y 16 hijos también víctimas, ¿cree que con 'afinar' será suficiente?

- No sé lo que habrá querido decir. Todos los jueces tratan de afinar. Tratan de hacer lo mejor posible. Si un juez no decreta una orden y a posteriori, a la vista de lo acontecido, resulta que era absolutamente necesaria, no es porque no haya afinado. Indudablemente, algo ha fallado: ese juez no tenía el asesoramiento necesario.

- ¿Cree que los hijos de parejas en conflictos matrimoniales están suficientemente protegidos?

- A la vista está que no. Hace tiempo que observamos que el asesinato de niños es una de las manifestaciones más brutales de la violencia de género. Los maltratadores comprenden que la forma de hacer más daño es matando a los hijos. Todos nos quedamos horrorizados con el caso Bretón, pero después de aquello habido otros más. Hay que proteger a la mujer y a los niños. Los momentos de conflicto son muy convulsos. A los hijos habría que proteger igual que a sus madres, mediante órdenes que incluyan las medidas adecuadas, ya sea sacar al maltratador, no permitir que vea sus hijos en los casos graves, establecer visitas supervisadas... Hay que establecer las mayores cortapisas posibles.

- ¿Incluidos los escoltas?

- Si ponemos escolta a una mujer o a unos hijos estamos diciendo que el riesgo es máximo para esas personas. Mi pregunta es ¿por qué en lugar de coartar de la libertad de las víctimas no se acuerda la prisión provisional de ese individuo para evitar esa reiteración delictiva? No lo entiendo, nunca lo he entendido.

- El Consejo General tiene previsto abrir alguna investigación para depurar posibles responsabilidades en estás últimas actuaciones

- Francamente pienso que no. No creo que haya ninguna responsabilidad de estos jueces o juezas. Estoy segura de que están sumidas en la más absoluta tristeza. No han tomado una decisión a la ligera, sino que consideraban adecuada con los medios que tenían en aquel momento. No creo que el Consejo abra de oficio ninguna investigación por negligencia. No son los jueces los que han fallado, es una responsabilidad del sistema que no sabe atender adecuadamente estas situaciones. Pero si la denuncia viniera por otra parte, se investigaría.

- ¿A las familias de las víctimas les cabría la posibilidad de emprender algún tipo de acción legal?

- Siempre se puede reclamar por un anómalo funcionamiento de la Administración de Justicia. Esa posibilidad existe. Las familias están en su derecho y es lógico que crean que el sistema de justicia ha fallado y, por consiguiente, pueden reclamar una satisfacción.