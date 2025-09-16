Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Muñoz, médico digestivo: «Es un auténtico remedio natural que tienes en la cocina y que puedes usar a diario»

La doctota asegura que «el orégano no es solo un condimento: es literalmente una planta medicinal. Y bastante potente»

L. G.

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:53

¿Sabías que el orégano es mucho más que el toque final de la pizza?Esta hierba aromática, presente en prácticamente todas las cocinas, esconde un auténtico arsenal medicinal que pasa desapercibido. Así lo explica la doctora María Muñoz, especialista en digestivo, quien asegura que «el orégano no es solo un condimento: es literalmente una planta medicinal. Y bastante potente».

El orégano destaca por ser uno de los condimentos con mayor capacidad antioxidante gracias al ácido rosmarínico y los flavonoides. Según la especialista, estas sustancias ayudan a combatir el daño celular provocado por los radicales libres, un proceso directamente relacionado con el envejecimiento y con la aparición de múltiples enfermedades.

Pero sus propiedades no se quedan ahí. El orégano contiene carvacrol y timol, compuestos naturales con efecto antimicrobiano que pueden ayudar a frenar bacterias tan resistentes como la 'Helicobacter pylori', además de virus, parásitos e incluso hongos.

A nivel intestinal, María Muñoz destaca que el orégano estimula la secreción de jugos gástricos y bilis, favoreciendo la digestión. También actúa como carminativo, es decir, ayuda a relajar los músculos intestinales y reduce gases y distensión abdominal. Por ello, se convierte en un condimento ideal para platos pesados o muy grasos.

Suplementos y aceite esencial de orégano

Además de usarse en la cocina, durante siglos se ha aprovechado en forma de infusión para calmar irritaciones de garganta y como expectorante natural. Hoy incluso existen suplementos y aceite esencial de orégano, aunque en este último caso la doctora advierte: «es un extracto muy concentrado que debe usarse siempre diluido, porque mal administrado puede irritar».

En definitiva, el orégano es mucho más que un condimento. Es un aliado de la salud barato, fácil de conseguir y muy versátil. «La próxima vez que lo uses, no estarás echando solo sabor: estarás añadiendo salud a tu plato», concluye la doctora María Muñoz.

