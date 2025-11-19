María Bernardo, psicóloga: «Para evitar compras impulsivas durante el Black Friday y Navidades hay que...» La experta da varios consejos para no añadir al carrito más de lo previsto durante estas fechas

M. S. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:12 Comenta Compartir

Faltan poco más de una semana para el Black Friday, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 2025, un día en el que aprovechar los descuentos, pero también «diseñado para activar atajos mentales y disparar la dopamina», advierte la psicóloga María Bernardo que comparte nueve consejos profesionales para poder «frenar las compras por impulso durante el Black Friday, la Navidad y las rebajas».

«Frases como 'quedan dos unidades' o tachones en el precio, disparan la dopamina y activan sesgos como la escasez y el FOMO (miedo a perderse algo)», explica la psicóloga sanitaria y miembro de Top Doctors Group. «Como consecuencia tenemos la tendencia de añadir al carrito más de lo previsto y, unas horas después nos preguntamos '¿de verdad lo necesitaba?'».

Y es que, según la experta, las compras impulsivas «suelen ser una forma de aliviar emociones como ansiedad, depresión, sensación de vacío, tristeza o aburrimiento. Ya que el acto de comprar genera una descarga de dopamina rápida, que produce placer momentáneo. Un problema que se agrava más de forma estacional, sobre todo en Navidades», explica Bernardo.

Consejos para evitar las compras impulsivas durante el Black Friday y Navidades

Comprar todo en un solo 'clic', también se ha convertido en un agravante a la hora de hacer compras impulsivas debido a la facilidad con la que comprar. Y es que tanto la psicóloga como varios expertos coinciden en que el perfil del comprador compulsivo actual es el de «una persona de entre 25 y 45 años, mayoritariamente femenino (aunque cada vez la diferencia de género es menor), suele ser una persona urbanita, con una vida activa en redes sociales y un nivel alto de autoexigencia».

Consejos para evitar las compras impulsivas: 1. Hacer una lista de las cosas que se necesitan, para evitar comprar por impulso o capricho.

2. Retrasar el impulso hasta 48 horas, y tras ese periodo evaluar si realmente se quiere hacer la compra.

3. Analizar las últimas compras que se hayan hecho y pensar en el uso que se ha dado a esos productos.

4. Evitar tener aplicaciones de compras en el móvil o visitar tiendas online.

5. Disminuir el uso de redes sociales y no seguir influencers que promocionen productos o descuentos que fomenten el consumo.

6. Tener un control de los gastos y el dinero disponible para compras.

7. Buscar actividades sustitutas que calmen y aporten placer.

8. Celebrar los pequeños logros de autocontrol cada vez que se evite una compra impulsiva.

9. Ir a terapia para ser consciente del significado que tiene la compra compulsiva.

Ya sea de manera presencial u online, seguir estos consejos profesionales de María Bernardo servirá para poder «frenar las compras por impulso» durante estas fechas tan señaladas.