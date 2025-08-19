El Maradona de Euskadi juega al otro lado de la A-8 y regala goles con guiños a Bad Bunny: «Café por la mañana…» Julen Axpe, narrador en DAZN en euskera de los partidos del Athletic de BIlbao, volvió a dar buena muestra de su gracia habitual en directo en el choque ante el Sevilla

I.G. San Sebastián Martes, 19 de agosto 2025, 19:49

Euskadi ya tiene a su Maradona particular: es rápido, vertical, continúa jugando al otro lado de la A-8 (pese a las dudas que le generó el interés del Barcelona) y, cómo no, el timón indiscutible de todo el juego que despliega su equipo en ataque. Se llama Nico Williams, delantero del Athletic de BIlbao, y este fin de semana el narrador de DAZN, Julen Axpe, no dudó en ensalzarlo en plena retransmisión del choque que enfrentó al conjunto bilbaíno al Sevilla. Es más, el locutor de la plataforma deportiva de vídeo en streaming no dudó en equipararlo a toda una leyenda como Diego Armando Maradona.

La anécdota tuvo lugar en el minuto 42, cuando el Athletic jugaba ya con ventaja en el marcador (1-0) gracias al gol de Nico Williams, quien minutos antes no había desaprovechado la ocasión en un más que dudoso penalti a favor del conjunto local. Con San Mamés volcado con su equipo, los de Valverde siguieron acercándose con peligro a la meta andaluza y en un momento dado Nico Williams controló el balón antes de distribuirlo a banda izquierda.

Fue entonces cuando el propio Julen Axpe se destapó con una de sus habituales ocurrencias en directo durante la retransmisión. «Ahí está Nico Armando Maradona, que pasa a Berenguer, Shin Chan Berenguer haciendo malicias, diabluras. Devuelve a Nico, Nico, Nico. Pasa a Moroan; Moroan y… gol, gol, gol, gol, gol, gol. », cantaba el propio Axpe en euskera, celebrando el segundo gol del Athletic.

San Mamés estalló de júbilo y el narrador de DAZN consiguió darle un gran emoción al momento, con su siempre simpática forma de contar los partidos del Athletic en euskera. Es más, en un momento dado, el propio Julen Axpe no dudó en sacarse de la chistera otra de sus habituales ocurrencias, todo un guiño al artista Bad Bunny, concretamente a la canción 'Moscow Mule', primer tema del disco 'Un verano sin ti'. Eso sí, adaptada al gol conseguido por el espigado delantero del Athletic de Bilbao en los minutos finales de la primera mitad del choque ante el Sevilla. «Por la mañana, café, por la tarde gol, Saroan Sannadi ha aparecido ahí, ha aparecido ahí para marcar», describió con su humor habitual.