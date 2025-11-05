Manuel de la Peña, experto en lonvegidad: «Se trata de tomar decisiones saludables e integrarlas en tu día a día» El experto recuerda que los hábitos son más poderosos que la

L. G. San Sebastián Miércoles, 5 de noviembre 2025

El doctor Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, pone el foco en los pequeños gestos cotidianos que pueden marcar la diferencia entre una vida larga y una vida plena. «Vivir sanos es posible, tan solo se trata de tomar decisiones saludables e integrarlas en tu día a día con disciplina y constancia», afirma.

El experto recuerda que los hábitos son más poderosos que la genética. «He estudiado a muchas de las personas más longevas del mundo y todas tienen cosas en común: una dieta equilibrada, caminar al menos 20 minutos al día, escuchar música diariamente y mantener el colesterol y la tensión arterial perfectamente controlados», subraya.

Entre los ejemplos más inspiradores de longevidad destaca Jeanne Calment, la mujer francesa que vivió 122 años, batiendo el récord mundial. Nacida en 1875, Calment disfrutó de una vida tranquila en el sur de Francia. Paseaba a diario, montaba en bicicleta hasta los 100 años, tocaba el piano y se permitía el placer del chocolate ocasional. «Vivía sin prisa, cuidaba su piel con aceite de oliva y, sobre todo, nunca perdió la alegría ni las ganas de vivir», apunta De la Peña.

Por todo ello, el especialista en longevidad considera que la actitud es un pilar esencial para envejecer bien: «La alegría, el sentido del humor y las relaciones sociales son tan importantes como la alimentación o el ejercicio físico».