Fernando Trías de Bes: «Las manías solo son formas de actuar para resolver tensiones» Coautor de 'Yo soy así (y ya no me importa)' Junto a Tomás Navarro, analiza hoy en el Aula DV qué se esconde detrás de estos comportamientos repetitivos y cómo convivir con ellos MACARENA TEJADA Jueves, 26 septiembre 2019, 09:35

'Yo soy así (y ya no me importa)' es el nuevo libro que Fernando Trías de Bes y Tomás Navarro han escrito juntos. En él, explican cómo convivir con nuestras manías, una tarea pendiente para muchas personas. Ambos presentarán en el Aula DV de esta tarde (19.30 horas) en el Aquarium de San Sebastián su texto y explicarán a quienes se acerquen a la conferencia para qué sirve una manía, entre otras cosas. Si bien a priori pueden parecer algo negativo, Trías de Bes asegura que «mientras que no nos bloqueen no necesitamos deshacernos de ellas» porque, en la mayoría de los casos, «las manías solo son formas de actuar para resolver tensiones o preocupaciones».

- ¿Hasta qué punto es uno esclavo de sus manías?

- La palabra esclavo tiene un matiz peyorativo. Significa que la manía te domina. Las manías no son ni buenas ni malas mientras no nos paralicen o nos impidan relacionarnos con los demás y mantener una actividad de vida normal. Muchas veces son solo una manera de actuar. Son movimientos repetitivos. Cerrar los cajones de casa o revisar ciertos aspectos de la habitación antes de dormir son mecanismos psicológicos. Una persona puede ser esclava de esa manía sin que esta sea perjudicial para ella.

- ¿Por ejemplo?

- Alguien puede pensar que Rafa Nadal es esclavo de sus manías por los movimientos que hace antes de realizar un saque, pero bendito ritual el suyo. Es el protocolo que él utiliza para concentrarse y después gana títulos en todo el mundo. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, es, más bien, una bendición. En todo caso, el problema sería que las manías no le dejaran a Rafa Nadal tener una vida normal fuera de la pista.

- ¿Cómo surgen estos comportamientos?

- Las manías son un mecanismo de respuesta a atenciones internas que necesitan ser resueltas de una manera paralela. Es decir, una persona que requiere pensar que tiene todo bajo control probablemente deba comprobar el gas dos veces antes de salir de casa. Al confirmarlo piensa que todo está en orden: seguramente ha cogido también la tarjeta de crédito y las llaves. Muchas veces la manía es un mecanismo y una forma de consumir energía.

- ¿A qué se refiere?

- Las personas que son muy creativas e inteligentes, de forma habitual, cuando no están haciendo nada necesitan estar activas. Por eso, las manías a veces son una forma de dar salida a una energía que está ahí, pero que no sabemos cómo sacar. Es cierto que pueden ser mecanismos más patológicos, pero en general, en una persona sana son solo formas de actuación para resolver tensiones o preocupaciones. Y sentirnos tranquilos.

- ¿Considera posible terminar con ellas?

- No tienes por qué hacerlo. No existe esa necesidad. Recuerdo cómo el otro día una persona me comentaba que tenía la manía de contar escalones. Cada vez que sube escaleras las cuenta. Me preguntaba si debería acabar con ello. ¿Pero por qué? Este un ejercicio mental sano. Seguramente a veces va por las escaleras en vez de en ascensor y así, además, hace ejercicio físico. Pero no se trata solo de eso. Desde el punto de vista de la actividad mental también hace ejercicio numérico. El problema llegaría si se desconcentrara cuando le hablas y volviera a bajar para subir de nuevo. Mientras que no sea una manía que nos bloquee no necesitamos deshacernos de ella. No nos perjudican.

- ¿Entonces existe el riesgo de que una manía se convierta en una obsesión?

- Claro que sí. Al final las manías son comportamientos repetitivos que no necesariamente necesitan una explicación racional para existir.

- ¿De qué manera se consigue convivir con nuestras manías?

- Las manías hay que comprenderlas. Esta es la mejor forma de conseguir convivir con ellas. Normalmente detrás de ellas hay formas de actuar que bien a otros les pone nerviosos o que les cuesta entender. También puede pasar que nosotros mismos no sepamos interpretar nuestras manías. En nuestro libro ayudamos a entender con mucho humor y rigor lo que hay detrás de cada uno de estos comportamientos repetitivos, así como qué líneas rojas no se recomienda cruzar para que no se conviertan en una obsesión.

'Yo soy así (y ya no me importa)'. Cómo convivir con tus manías Ponentes. Fernando Trías de Bes y Tomás Navarro, coautores del libro. Lugar 19.30 horas en el Aquarium de San Sebastián Entrada Entrada gratuita hasta completar el aforo.

- Imagino que este ejercicio de comprensión lleva su tiempo.

- En realidad no es un ejercicio complejo. Lo importante es que alguien te lo explique. Basta con que un psicólogo como Tomás Navarro te cuente lo que hay detrás de todas tus manías.

- En el libro ambos hacen un ejercicio conjunto para desvelar algunas claves psicológicas que mejoren nuestra vida en ese aspecto.

- Así es. De una manera muy sencilla explicamos las manías que cualquiera puede tener y que no son síntoma para preocuparnos. Lo hacemos relacionando lo que les pasa a nuestros personajes con teorías psicológicas. Siempre con mucho rigor.

- ¿Con qué se encontrarán quienes se acerquen a su charla en el Aquarium?

- Entre otras cosas, vamos a explicarles qué es una manía, para qué sirve y para qué no. También aprenderemos a convivir mejor con las manías de las personas que queremos sin mandarlas a la porra. Siempre, además, sin olvidarnos del humor.