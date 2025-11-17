El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes» Michel-Édouard Leclerc, presidente de la cadena de supermercados E.Leclerc, ha defendido que no venderán los productos de la firma a cualquier precio

Tras la noticia de que los supermercados E.Leclerc no venderán chocolates ni bombones de la marca Lindt de cara a estas Navidades, el presidente de la cadena de supermercados franceses Michel-Édouard Leclerc ha querido comentar algunas cuestiones sobre la falta de acuerdo entre su compañía y la firma suiza por el precio de compra de sus dulces navideños.

Así, en una entrevisita emitida este domingo en el canal de televisión BFM, el actual dirigente del grupo explicó que las negociaciones con Lindt se encuentran en un punto crítico debido a las subidas de precio que reclama el proveedor si bien espera encontrar una pronta solución al conflicto comercial.

En la conversación, Leclerc recordó que su compañía negocia cada año con «7.000 industriales y proveedores», por lo que no es extraño que surjan tensiones. Sin embargo, la filtración de este desacuerdo concreto —relativo a una de las marcas más reconocidas del sector chocolatero— ha generado revuelo. «Si se habla de uno en particular, es que hay un pequeño lobby que se pone en marcha, quizá», comentó.

Según explicó, Lindt les ha pedido «una gran subida», aunque evitó precisar cifras, e insistió en que el objetivo de su empresa es evitar que el consumidor soporte aumentos de precio que considera injustificados. «No queremos ser la causa de una imposición a los consumidores», afirmó, subrayando que el cacao ya ha experimentado una subida del 55% en los dos o tres últimos años y que ciertos fabricantes utilizan esas variaciones como «pretexto».

Chocolats Lindt absents des rayons Leclerc: Michel-Édouard Leclerc, président du groupe, assure "qu'ils vont trouver un accord" pic.twitter.com/sRuZrd8I78 — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2025

Pese a las dificultades actuales, el dirigente se mostró confiado en encontrar una salida: «Vamos a encontrar un acuerdo», indicó, aunque recordó que «es quien se revela demasiado pronto quien pierde», dejando entrever que las negociaciones siguen abiertas.

En cualquier caso, advirtió que la cadena de supermercados no dudará en plantarse si considera abusivas las condiciones propuestas: «Hay que asumir ese riesgo. El consumidor espera de nosotros esa utilidad social». Para Leclerc, esta responsabilidad implica garantizar que productos festivos como el chocolate —igual que el champán, la cultura o la tecnología— sigan siendo accesibles para unos consumidores cuyo poder adquisitivo «ha sido muy mermado».

