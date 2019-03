Una madre encuentra un trozo de una pieza de metal en el yogur de su hija «Vaya tela con la sorpresa que traía un yogurt. Mi niña, de 11 años, ha empezado a comérselo y ve algo», ha publicado en Facebook DV Jueves, 7 marzo 2019, 07:06

«Vaya tela con la sorpresa que traía un yogurt. Mi niña, de 11 años, ha empezado a comérselo y ve algo. Lo limpio y es un pedazo de trozo de hierro. ¡Qué asco!. Para que se ahogue. Pensaba que estas cosas eran mentira pero no... ¡Qué ascazo! Aún lo estoy flipando», ha compartido una mujer en Facebook.

Así E. R. ha hecho pública la denuncia que ha trasladado a una empresa gallega tras encontrarse un trozo de una pieza de metal en un yogur que estaba comiendo su hija, según publica el diario ABC.

«Mi niña se lo sacó de la boca y no se ahogó de milagro. Imagine la cara que se me quedó cuando ví lo que era. Aún no me lo creo. Estamos todavía asustados. Menos mal que era mi hija mayor y reaccionó. Si llega a ser mi hijo de cinco años al que le doy esos yogures... No quiero ni pensarlo», ha explicado la mujer a ABC.

La denuncia ha llegado hasta la empresa que según ha publicado este medio le han comunicado ya a la consumidora que recogerán la muestra para analizarla. «Tenemos una de las certificaciones de seguridad alimentaria más altas que hay y que garantiza que trabajamos con unos estándares de calidad muy altos en nuestro proceso. Estamos sometidos a un proceso de auditoría muy estricto y tomamos todas las medidas para que esto no ocurra», han apuntado desde el departamento de Calida de la cooperativa en Pontevedra.