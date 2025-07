Un lugar de culto para los amantes del toro

Hay sitios de obligada visita en los Sanfermines. Por un lado está la plaza del Ayuntamiento, donde se lanza el chupinazo. También existe la opción ... de seguir todo el recorrido del encierro, repleto de bares, hasta llegar a la Plaza de Toros. Este trayecto ofrece la oportunidad de conocer lugares emblemáticos de Pamplona como la cuesta de Santo Domingo, la curva de Estafeta o el famoso callejón que desemboca en el ruedo pamplonés. Pero si hay un lugar que todo amante del toro visita año tras año, son los Corrales del Gas. Convertido en templo taurino de los Sanfermines, sus pasillos se llenan de personas de todas las edades. Se encargan de dar la bienvenida a las fiestas incluso antes del chupinazo, cuando el olor de los astados comienza a invadir el lugar.

Ubicados a orillas del río Arga, es una visita que no puede faltar en la agenda de cualquier amante del toro. «Siempre me han gustado y venimos a los corrales todos los años. Este año veré los encierros desde la televisión, pero no fallaré ningún día», promete Unai, pamplonica de 11 años acostumbrado ya a ver los toros desde cerca en los corrales. «Impresiona mucho verlos aquí, tan calmados. En el encierro están más alterados así que me gusta más verlos aquí», compara su amigo Egoi. «En los corrales no me dan tanto miedo, pero cuando salen a correr sí», señala Nahia, de 6 años, la tercera de esta cuadrilla de jóvenes aficionados a los toros.

Ampliar Nahia, Unai y Egoi, en los pasillos de los corrales.

Entre los cientos de personas que visitan los Corrales del Gas durante los nueve días que duran los Sanfermines destacan aquellos que llevan años acudiendo a la cita. Observan atentamente y comentan las características de cada astado. Los Cebada Gago –protagonistas del encierro de hoy– llaman especialmente la atención de Juan Carlos Tabernero y Miguel Ángel Mayoros, llegados desde Guadalajara. «Es una manada muy completa. Hay dos toros muy fuertes que pueden embestir perfectamente», analiza Miguel Ángel. «Llevamos muchos años viniendo, principalmente por los toros. Solemos venir los primeros días y, sobre todo, el penúltimo para ver a los Miura», cuentan. «Mi vida en Pamplona ha sido estar todos los días con los toros. Estuve mucho tiempo de monosabio en la plaza y también he trabajado ayudando a los pastores», recalca Miguel Ángel.

También desde Gipuzkoa

Nuestro territorio también está presente en los corrales. Iker López y su hijo Alain se desplazan todos los años desde Lasarte-Oria. «Nos sentimos muy de esta fiesta, siempre intento coger vacaciones esta semana para venir», asegura Iker. «Solemos venir siempre a los Corrales del Gas también porque nos gusta el toro, el animal. No verlo en la plaza. Nos encanta verlos de cerca, observar sus músculos, sentir esa violencia y su fuerza», aprecian ambos.

Los Corrales del Gas abren de 11.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30, y la entrada para acceder a ellos cuesta cuatro euros

Ampliar Un padre y su hijo observan los toros de la ganadería Álvaro Núñez.

Tras la limpia carrera de los Fuente Ymbro ayer, llega el turno de los toros de Cebada Gago, muy respetados en Pamplona. Los astados de Álvaro Núñez y Victoriano del Río aguardan ya en los corrales para los encierros de mañana y del jueves. La semana la completarán Jandilla (viernes), José Escolar (sábado), La Palmosilla (domingo) y los míticos Miura (lunes). Todos pasarán los días previos al encierro en los Corrales del Gas.