Ni en la nevera ni en el frutero: el lugar para consevar los tomates sin que pierdan su sabor ni se sequen Aunque muchos piensan que el frigorífico o el frutero son lugares adecuados, la realidad es que ninguno de estos espacios resulta conveniente

J.M. Viernes, 22 de agosto 2025, 10:22 Comenta Compartir

Almacenar correctamente los tomates es un tema que suele pasarse por alto, pero que resulta esencial para conservar su sabor, textura y frescura. Aunque muchos piensan que el frigorífico o el frutero son los lugares adecuados para guardarlos, la realidad es que ninguno de estos espacios resulta conveniente. En el caso de la nevera, el frío interrumpe el proceso natural de maduración del tomate, lo que altera su textura y provoca una pérdida considerable de sabor. De ahí que los tomates guardados en la nevera terminen blandos y sin ese característico gusto dulce y fresco.

Tampoco la cesta de frutas es la mejor opción, especialmente cuando se coloca en un espacio cálido o expuesto al sol. Este ambiente acelera la maduración de los tomates, muchas veces de manera irregular, reduciendo así su vida útil. Además, al compartir espacio con frutas como manzanas o plátanos, que liberan gas etileno, los tomates envejecen de manera prematura y se deterioran más rápido. Los signos más evidentes de un mal almacenamiento son la piel arrugada o una textura excesivamente blanda, señales claras de que han perdido calidad.

Es por ello que lugar más adecuado para conservar los tomates es un espacio fresco, seco y ventilado, alejado de la luz solar directa. Una despensa o una cesta ubicada en un rincón sombreado de la cocina pueden ser opciones ideales, siempre que permitan la circulación del aire para evitar la acumulación de humedad, que favorece la aparición de moho.

También se recomienda no lavar los tomates hasta el momento de consumirlos, ya que la humedad residual facilita la proliferación de bacterias. Otro consejo práctico es colocarlos con el tallo hacia abajo, lo que ayuda a reducir la pérdida de agua y evita la entrada de microorganismos.

Temas

Alimentación