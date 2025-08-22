Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ni en la nevera ni en el frutero: el lugar para consevar los tomates sin que pierdan su sabor ni se sequen

Aunque muchos piensan que el frigorífico o el frutero son lugares adecuados, la realidad es que ninguno de estos espacios resulta conveniente

J.M.

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:22

Almacenar correctamente los tomates es un tema que suele pasarse por alto, pero que resulta esencial para conservar su sabor, textura y frescura. Aunque muchos piensan que el frigorífico o el frutero son los lugares adecuados para guardarlos, la realidad es que ninguno de estos espacios resulta conveniente. En el caso de la nevera, el frío interrumpe el proceso natural de maduración del tomate, lo que altera su textura y provoca una pérdida considerable de sabor. De ahí que los tomates guardados en la nevera terminen blandos y sin ese característico gusto dulce y fresco.

Tampoco la cesta de frutas es la mejor opción, especialmente cuando se coloca en un espacio cálido o expuesto al sol. Este ambiente acelera la maduración de los tomates, muchas veces de manera irregular, reduciendo así su vida útil. Además, al compartir espacio con frutas como manzanas o plátanos, que liberan gas etileno, los tomates envejecen de manera prematura y se deterioran más rápido. Los signos más evidentes de un mal almacenamiento son la piel arrugada o una textura excesivamente blanda, señales claras de que han perdido calidad.

Es por ello que lugar más adecuado para conservar los tomates es un espacio fresco, seco y ventilado, alejado de la luz solar directa. Una despensa o una cesta ubicada en un rincón sombreado de la cocina pueden ser opciones ideales, siempre que permitan la circulación del aire para evitar la acumulación de humedad, que favorece la aparición de moho.

También se recomienda no lavar los tomates hasta el momento de consumirlos, ya que la humedad residual facilita la proliferación de bacterias. Otro consejo práctico es colocarlos con el tallo hacia abajo, lo que ayuda a reducir la pérdida de agua y evita la entrada de microorganismos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  3. 3

    Fallece un montañero de Irun tras precipitarse en el Pirineo francés
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa
  7. 7

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  8. 8

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  9. 9

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  10. 10 El laureado medallista olímpico que alaba el restaurante de Martín Berasategui: «Una experiencia irrepetible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ni en la nevera ni en el frutero: el lugar para consevar los tomates sin que pierdan su sabor ni se sequen

Ni en la nevera ni en el frutero: el lugar para consevar los tomates sin que pierdan su sabor ni se sequen