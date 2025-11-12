El anuncio de la Lotería de Navidad desvela que el premio Gordo «es la familia, no el dinero» La campaña de este año subraya que «los mayores tesoros no son materiales, sino las prioridades y valores que dan sentido a la vida»

J. F. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:48 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre con la presentación del tradicional anuncio de la Lotería de Navidad 2025. Bajo el título 'Décimo enmarcado', la campaña de este año aspira a ser más que una simple publicidad, marcando el inicio de la ilusión y las tradiciones compartidas y justo después de que un lotero desvelara que el conocido 'calvo' de estos spots murió hace un año.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, fue el encargado de presentar el spot, destacando el deseo de la institución de «aportar algo más que publicar un simple anuncio» y «resaltar cosas importantes en la vida». Huerta recalcó la importancia de «proteger esta tradición única, respetando nuestros valores», afirmando que la Lotería Nacional «nos conecta con la ciudadanía española» y que «el sorteo que nos une no es un eslogan, es un símbolo social».

Cuento de Navidad moderno

El anuncio, desarrollado por la agencia Proximity, se centra en una historia «impregnada de romanticismo y espíritu navideño bajo la forma de cuento», según palabras de Huerta. La campaña se rodó el pasado mes de octubre en distintos puntos y localizaciones reales de Madrid. El spot tira de los «clásicos cuentos de Navidad, pero adaptados a los nuevos tiempos».

La trama, que dura más de cinco minutos en su versión extendida que puede verse en YouTube, tiene como protagonista un décimo perdido. La sinopsis sigue a Vero (junto a su pareja Max), quienes encuentran en un mercadillo de antigüedades un décimo de la Lotería de Navidad de hace 30 años enmarcado. Tras comprarlo por 10 euros, descubren que estuvo premiado con un quinto premio y que nunca fue cobrado.

Este misterio desata una obsesión en Vero, que se embarca en una investigación para descubrir por qué alguien enmarcaría un décimo premiado sin cobrar. El misterio se resuelve al final, cuando Vero y su pareja encuentran al dueño original, un abuelo.

El verdadero Gordo

El momento más emotivo se produce cuando el abuelo rompe el marco y saca el boleto. En la parte posterior del décimo estaba escrita la verdadera razón de por qué nunca lo cobró: «Felicidades, papá, vas a ser abuelo».

Noticia relacionada Roban la lotería de Navidad en el hogar de jubilados Palazio Txiki de Pasai San Pedro

El abuelo concluye la historia con una frase que resume la esencia del spot: «Ese era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio, y a la abuela y a mí, El Gordo». De esta manera, el spot subraya que «los mayores tesoros no son materiales, sino las prioridades y valores que dan sentido a la vida». La historia, que reúne valores como la solidaridad, la amistad y la ilusión, ha cargado un trozo de papel de «un simbolismo superimportante», según Susana Pérez, directora creativa ejecutiva de Proximity Madrid.

Los premios de la Lotería de Navidad

En el contexto de la presentación, Jesús Huerta también ofreció detalles económicos del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025:

- Premios totales: el valor total de los premios de este año ascenderá a 2.772 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a la edición anterior.

- Recaudación prevista: con el aumento de series de 193 a 198, la recaudación esperada alcanza los 3.960 millones de euros.

- Presupuesto del spot: se han destinado a la campaña publicitaria de este año unos 749.000 euros, cifra ligeramente inferior a los más de 800.000 euros del ejercicio anterior. Esta cifra incluye la producción del anuncio extendido, las versiones cortas para televisión, las cuñas de radio y las imágenes gráficas.

El anuncio está disponible desde hoy en las plataformas digitales de Loterías y Apuestas del Estado, incluido su canal oficial de YouTube, y comenzará a emitirse en medios de comunicación y redes sociales.