Localizan un cadáver en aguas del río Segura en Murcia

Redacción Murcia Domingo, 16 de marzo 2025, 15:33 Comenta Compartir

La Policía Nacional confirmó este domingo el hallazgo de un cadáver en el río Segura a la altura del puente de la avenida Primero de Mayo de Murcia, en las inmediaciones del Auditorio Víctor Villegas. Fuentes policiales indicaron a este periódico que el fallecido es un ciudadano de origen africano con tarjeta de residencia. Todo apunta a que se trataría del hombre cuyo cuerpo fue avistado en el agua el pasado sábado.

Al lugar se desplazaron unidades de Seguridad Ciudadana de Policia Nacional, Policía Judicial y Policía Científica, con la colaboracion de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, para desarrollar el operativo para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Posteriormente se realizarán las labores de identificación para confirmar si se trata de la persona que fue vista por hasta tres testigos en las aguas el pasado día 8 de marzo, a la altura de la pasarela Jorge Manrique, que comunica el barrio de Vistabella con el del Infante.

Desde las 20.30 horas del sábado, cuando el 112 recibió el aviso inicial, se desplegaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos, sanitarios y Protección Civil en un operativo coordinado para localizar a la persona desaparecida. Desde entonces, un importante dispositivo de búsqueda rastreó el cauce, sin éxito hasta el momento.

El primer llamante declaró que «había visto la cabeza de un cuerpo humano y unas manos que eran arrastrados por la corriente del río en dirección hacia La Fica». El testigo permaneció en el lugar de los hechos hasta la llegada de los servicios de emergencia y posteriormente se logró localizar a otros dos testigos más que corroboraron su avistamiento.

No obstante, no consta en los últimos días ninguna denuncia por la desaparición de una persona en Murcia que pudiera arrojar luz sobre la identidad del fallecido. «Podría tratarse de alguien que viva solo o que trabaje fuera de la Región de Murcia y no regrese con frecuencia. No descartamos ninguna hipótesis sobre su identidad y circunstancias personales», apuntó el subinspector de la Policía Nacional en Murcia, Diego Seral.