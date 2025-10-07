Llegan a Bilbao, Madrid y Barcelona los últimos integrantes de la flotilla retenidos por Israel

Después de casi mes y medio de travesía por el Mediterráneo y haber permanecido cinco días encarcelados en Israel, el grueso de los integrantes en ... la flotilla Global Sumud están ya de vuelta en España. Llegaron ayer a Madrid y Barcelona y también a Loiu donde esta madrugada han aterrizado cuatro activistas del último grupo de 27 voluntarios. Se suman a los 21 que fueron liberados el domingo por las autoridades israelíes.

De esta manera, en el país hebreo solo queda una española de miembro de la flotilla. Se trata de Reyes Rigo, una mallorquina de 56 años que ha sido acusada por las autoridades locales de haber mordido la mano de una funcionaria durante un examen médico mientras se encontraba en la prisión de Ktziot. En principio, la mujer permanecerá retenida hasta mañana, cuando se da por hecho que sea liberada para que pueda regresar a España. Mientras tanto, seguirá contando con «protección diplomática y consular».

Como ya sucediera el domingo, los activistas que ayer aterrizaron en Barajas denunciaron haber sufrido un trato humillante por parte de la Policía y los funcionarios de prisiones, que incluyó maltrato psicológico, agresiones e intimidaciones. Así lo atestiguaron a su llegada a Barajas a bordo de un avión militar A400M del Ejército del Aire y del Espacio. En principio, no estaba previsto que el Ministerio de Asuntos Exteriores se implicara a la operación y que los voluntarios viajaran desde Atenas en vuelos regulares –así lo hicieron los que se desplazaron a Bilbao y Barcelona–.

Pero finalmente el ministro José Manuel Albares aceptó la reclamación de sus compañeros de Gobierno pertenecientes a Sumar y pidió a Defensa que enviara una aeronave hasta Grecia.

Entre los activistas que aterrizaron en Atenas se encontraba Greta Thunberg, quien exigió no centrar la atención en los «maltratos y abusos» sufridos bajo custodia israelí sino en el «genocidio» del pueblo palestino, en referencia a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Thunberg aseguró que «podría hablar largo y tendido» sobre las agresiones y malos tratos sufridos, «pero esa no es la noticia». «Permítanme ser muy clara. Estamos viendo un genocidio ante nuestros ojos. Un genocidio retransmitido en directo en nuestros teléfonos. Nadie puede decir que no sabíamos lo que estaba pasando», afirmó. La joven recordó que, conforme al Derecho Internacional, los Estados tienen la obligación legal de «intervenir y evitar que ocurra un genocidio». «Mis supuestos líderes, los que supuestamente me representan, los que siguen alimentando un genocidio, la muerte, la destrucción,... no me representan», añadió.

De ahí que defendiera misiones como la de la flotilla Global Sumud. «No solo necesitamos que entre la ayuda humanitaria en Gaza. Necesitamos el fin del bloqueo. Necesitamos el fin de la ocupación y la opresión. Esa es la noticia», apeló.