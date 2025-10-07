Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los activistas a su llegada a Loiu.

Llegan a Bilbao, Madrid y Barcelona los últimos integrantes de la flotilla retenidos por Israel

Solo queda detenida la mujer acusada de morder a una funcionaria

Pedro San Juan

Martes, 7 de octubre 2025, 12:11

Después de casi mes y medio de travesía por el Mediterráneo y haber permanecido cinco días encarcelados en Israel, el grueso de los integrantes en ... la flotilla Global Sumud están ya de vuelta en España. Llegaron ayer a Madrid y Barcelona y también a Loiu donde esta madrugada han aterrizado cuatro activistas del último grupo de 27 voluntarios. Se suman a los 21 que fueron liberados el domingo por las autoridades israelíes.

