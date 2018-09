La llegada de menores extranjeros se multiplica por cuatro en un año Menores extranjeros interceptados en aguas del Estrecho. / EFE La Fiscalía califica la entrada de 2.345 menas en 2017 como de «extraordinario incremento» respecto a las 588 de 2016 DV Y AGENCIAS MADRID. Martes, 11 septiembre 2018, 06:28

La entrada en España de menores extranjeros no acompañados (menas) se multiplicó por cuatro en 2017 con respecto a los datos del año anterior -crecimiento del 398%- y fue un 566% superior al dato de 2015, según señala la Memoria Anual de la Fiscalía. En total, han sido 2.345 los menores extranjeros no acompañados llegados a las costas españolas en pateras u otras embarcaciones similares, una cifra que los fiscales califican de «extraordinario incremento», teniendo en cuenta que un año antes fueron 588 los mena registrados y 414 en 2015.

La Fiscalía analiza que el 97% de estos menores son de sexo masculino y, en su mayoría, proceden de Marruecos (56,3%) y Argelia(19,9%), seguidos por países del África Subsahariana como laRepública de Guinea (8,4%) Costa de Marfil (7,5%) o Gambia(2,8%). Este aumento en la llegada de los menores ha desembocado en una subida de las diligencias preprocesales de determinación de edad de los mismos, que se han cifrado en 5.600 y que suponen un aumento «muy notable» respecto de las incoadas en 2016, concretamente 2.971, es decir, un 48%.

La memoria alerta también de la proliferación de nuevas organizaciones criminales de trata de personas que actúan «significativamente en Bilbao y Santander», en donde se utilizan los diferentes puertos de mar para trasladar a inmigrantes a Reino Unido.

La Fiscalía apunta a Euskadi como una de las comunidades que más menores ha acogido, concretamente 695 menas, más incluso que Madrid (478) o una puerta geográfica de entrada como es Ceuta (261). La mayoría han sido, eso sí, acogidos por Andalucía (2.209), a la que le siguen en el ránking de comunidades más acogedoras Melilla (917) y Cataluña (805).

Asimismo, la Memoria del Ministerio Fiscal revela que en 2017 se ha producido un repunte del 17,75% (126) de los bebés o niños de corta edad registrados a su llegada en pateras que venían acompañados de adultos que afirmaban tener vínculo paterno-materno filial con el niño. Esos menores (52 niñas y 74 niños) procedían en su mayoría de Costa de Marfil (46%), Argelia (18,2%) y República de Guinea (8,7%).

La Fiscalía alerta de nuevas organizaciones criminales, sobre todo en Bilbao y Santander

En su memoria, apunta hacia la «baja eficacia» de las resoluciones de expulsión del país

El documento señala que, al igual que otros años, no se puede saber cuántos otros menores han llegado a través de las fronteras de Ceuta, Melilla o Algeciras de forma oculta o clandestina. No obstante, precisa que, a fecha de 31 de diciembre de 2017, figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 6.414 niños tutelados o acogidos por los servicios de protección (581 niñas y 5.833 niños).

Pone también el foco en que el ingreso de inmigrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) aumentó en 2017 en más de 1.200 personas, con respecto a 2016, por lo que denuncia la «baja eficacia» de las resoluciones de expulsión del país.

El documento destaca en concreto que «existe una importante diferencia entre el número de internamientos y el de efectivas expulsiones ejecutadas», ya que, según lo indicado, «sólo fueron repatriados 3.041 extranjeros» de los más de 8.800 trasladados a los CIE. A juicio de la Fiscalía, esta situación es consecuencia de «un bajo nivel de eficacia de la medida cautelar (34.5%)».