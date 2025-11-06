El 'Live Art', la tendencia de moda en las bodas vascas Esta actividad interactiva permite a los invitados observar el proceso creativo de la pintura en directo

El 'Live Art', también llamado 'Live Painting', 'Pintura en vivo' o 'Pintura en directo' es la nueva tendencia en las bodas vascas. Esta actividad interactiva, que permite a los invitados observar el proceso creativo de la pintura en directo, se ha convertido en un elemento más en las celebraciones de los enlaces de las parejas vascas, además de ser un recuerdo para los novios de un momento tan especial.

Al igual que algunas parejas optan por incluir toros mecánicos o música en vivo en sus bodas, el 'Live Art' se ha puesto de moda en las celebraciones de bodas. Una de las artistas que lleva a cabo este servicio es Olga Santisteban, que se dedica a pintar cuadros para los novios sin que estos se den cuenta.

La artista cántabra, con más de 60 mil seguidores en redes, suele acudir a las bodas que se celebran por el norte de la península para retratar tanto a novios como invitados. La última a la que ha acudido ha tenido lugar en San Sebastián. En concreto, a la boda de Aitor y Jokine.

El 'Live Art' en bodas, fiestas y aniversarios

«Fue muy divertido hacerme pasar por fotógrafa en prácticas para conseguir la foto de referencia para pintarles el cuadro en directo de su boda», cuenta la artista en el vídeo que cuenta con más de 200 mil reproducciones en Instagram.

Los novios «se casaron en el emblemático Ayuntamiento de San Sebastián y la pintura fue un regalo de parte de sus hermanos que también cantaron en la ceremonia. Ya que en esta boda hubo muchas artes diferentes, como la danza tradicional vasca a la salida de la ceremonia», decía la artista sobre el 'aurresku' que tuvo lugar a la salida.

La elaboración de la pintura puede durar de 2 hasta 8 horas y su coste varía según la duración, el tamaño del lienzo, la localización de la boda y número de invitados a retratar. Lo cierto es que el 'Live Art' es un servicio que ha llegado para quedarse en las bodas vascas, aunque también en otros grandes eventos como fiestas y aniversarios.