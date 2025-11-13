La lista de los cinco modelos de coche más robados: «Uno de ellos pasa totalmente desapercibido» George Smith Good, mecánico, aconseja a los conductores de estos vehículos adquirir «un buen sistema antirrobo y una buena aseguradora»

El popular creador de contenido George Smith Good, de 41 años y originario de Valencia, conocido por ser «una de las voces más rompedoras del universo del motor», ha lanzado una advertencia contundente a los propietarios de ciertos modelos de automóviles. Este mecánico, autor del libro titulado '¿Por qué los coches?', ha revelado el listado de los vehículos que más atraen a los delincuentes en lo que va de año, destacando un incremento significativo en la actividad criminal.

Según George, que acumula cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, el robo de coches sigue siendo «uno de los delitos favoritos de los cacos». Los datos que aporta indican que en 2024 este delito se incrementó un 2% respecto a 2023. Este creador de contenido precisó que el aumento se traduce en estadísticas preocupantes: «son casi 100 vehículos al día, cuatro vehículos a la hora, un vehículo cada 15 minutos».

El mecánico valenciano aconseja que «si tienes uno de estos cinco coches, espero que tengas un buen sistema antirrobo y una buena aseguradora». A continuación, el ranking de los vehículos que lideran la lista de robos en España, según George Smith Good:

Los coches más robados en España 1 Seat Ibiza, el considerado como «el coche más popular de España». Sobre este modelo, George Smith Good añade con ironía que «podría decir y poner la mano en el fuego que casi ninguno de los robados son amarillos porque, ¿qué sentido tiene robar un coche al que van a parar en el primer control de tráfico que encuentres?» 2 Volkswagen Golf, «el coche más vendido de Europa», es también uno de los más robados en España. Good opina que la razón principal es la misma que la del Seat León, «debido a la facilidad de poder vender sus piezas después en el mercado de segunda mano» 3 Seat León, por «su facilidad para ser robado y para vender las piezas después en el mercado de segunda mano» 4 Ford Focus, lo que George considera como «la mayor sorpresa» de esta lista: «no sé si es porque hay mucha demanda o porque cuando lo roban pasas totalmente desapercibido» 5 BMW serie 3, «uno de los favoritos de los cacos»

Como dato adicional, George Smith Good añade que tres ciudades de España que registran el mayor número de robos de coches son Málaga, Barcelona y Madrid.

