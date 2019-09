Linazasoro: «Un estilo de vida saludable puede silenciar el riesgo genético del alzhéimer» El neurólogo Gurutz Linazasoro habla hoy sobre la prevención primaria y las terapias avanzadas ANE URDANGARIN Donostia Jueves, 19 septiembre 2019, 06:28

Hace tres décadas, el alzhéimer se veía como «algo inevitable e inabordable, pero hoy en día empezamos a verlo como algo prevenible. El cambio de paradigma es brutal». A pesar de que el gran reto de encontrar una cura sigue aún pendiente, algunas cosas han cambiado a la hora de abordar una enfermedad degenerativa tan cruel y que, solo en Gipuzkoa, afecta a 12.000 personas. Donde solo había resignación, ese «me ha tocado» que tantas veces ha escuchado en su consulta el neurólogo Gurutz Linazasoro al comunicar el demoledor diagnóstico, ahora hay algunas terapias farmacológicas que al menos suavizan algo el avance de los síntomas, ensayos clínicos cada vez más sofisticados y la evidencia, cada vez mayor, de que un estilo de vida saludable para el cerebro puede contrarrestar otros factores como el genético. En resumen, hay motivos para ser proactivos. Y aunque muy a pesar de todos «aún seguimos sin curarlo, creo que nos estamos acercando», añade Linazasoro.

En vísperas del Día Mundial del Alzhéimer, que se conmemora el sábado, el experto repasará esta tarde la trayectoria que atesora Policlínica Gipuzkoa en la investigación de la enfermedad, tanto desde el punto de vista de la prevención primaria como de las terapias avanzadas. En una sesión del Aula de Salud que ha titulado 'Stop Alzheimer' abordará el gran reto que supone la enfermedad hoy en día. Será a las 19.30 horas en el Aquarium, con entrada libre hasta completar aforo.

Desde hace dos años, el mensaje que quieren que cale en la población es bien claro: el alzhéimer no es una enfermedad inevitable, «porque los estudios epidemiológicos son cada vez más claros al relacionar hasta un tercio de los casos con nuestro estilo de vida», explica Linazasoro. El resto obedecen al envejecimiento y a factores genéticos. «Si todos lleváramos un estilo de vida perfecto, habría un 33% menos de incidencia, algo que ya se está viendo».

El neurólogo explica que en un reciente y amplio estudio poblacional realizado en Inglaterra ha constatado que si las personas susceptibles de sufrir alzhéimer llevan un estilo de vida saludable para el cerebro, «se reduce a prácticamente a cero el riesgo genético. Así que estos estudios nos están diciendo 'Ponte las pilas'». Podemos actuar, aunque sin caer tampoco en falsas expectativas. «Porque puede haber gente que diga 'pues vale, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a controlar la tensión, voy a dejar de fumar, voy a comer una dieta mediterránea, voy a llevar una vida intelectual y social intensas y con eso voy a estar libre de sufrir alzhéimer'. Pues no». Pero sí podemos reducir el número de boletos para que no nos toque la peor de las loterías. «Si por antecedentes familiares tengo muchas papeletas y me pongo a hacer cosas, puedo hacer que esas papeletas se reduzcan. Con un estilo de vida saludable para el cerebro podemos silenciar el riesgo genético. Es un mensaje muy importante».

Está en nuestras manos adquirir unos hábitos «relativamente sencillos» que se plasman en el Semáforo del Alzhéimer, una aplicación que ya han usado 3.000 guipuzcoanos y que estima el riesgo de padecer la enfermedad. La herramienta en la que ha colaborado EL DIARIO VASCO, consiste en completar un cuestionario de 24 preguntas que supone un repaso del estilo de vida y al que los ciudadanos pueden recurrir periódicamente, una vez desechada esa creencia errónea de que no se puede hacer en materia de prevención.

Porque los datos así lo avalan. Linazasoro recuerda que la incidencia del alzhéimer, que supone el número de casos nuevos por cada cien mil habitantes, está disminuyendo. Es cierto que la prevalencia, el número de casos totales, es mayor debido al envejecimiento y porque los enfermos viven más tiempo «y, en muchos casos, con mejor calidad de vida». Pero en cambio la incidencia baja. «Las previsiones eran muchísimo peores que los que hay ahora». ¿Por qué? «Tiene mucho que ver con el estilo de vida y las nuevas tecnologías». El hecho de vivir en una sociedad que cognitivamente es más demandante, con el manejo de móviles o el ordenador, por ejemplo, no lleva a hacer «una serie de cosas que son estimulantes para el cerebro. Y también nos cuidamos más». Aunque el neurólogo no esconde su preocupación por la obesidad y la diabetes.

A falta de una cura, los médicos cuentan con unos fármacos que aumentan los niveles de acetilcolina, una sustancia fundamental para crear nuevos recuerdos, el aprendizaje... y que es lo que disminuye en los enfermos con esta degeneración neuronal.

Pero la pregunta del millón es: ¿por qué degeneran esas neuronas? Las terapias avanzadas van precisamente dirigidas a intentar frenar ese proceso degenerativo. Se trata de terapias experimentales, ensayos clínicos con el objetivo de demostrar la eficacia y la seguridad de todos estos medicamentos «y ojalá alguno de ellos cumplan los objetivo y puedan estar en el mercado en algunos años».

En la actualidad, en Policlínica Gipuzkoa tienen cuatro estudios en marcha y tres próximos a empezar. «En cada uno participan aproximadamente entre 50 y 80 centros en todo el mundo, y el objetivo es que en el estudio haya más de mil personas. Nosotros aportamos entre 5 y 8 personas en cada estudio, depende». Pacientes guipuzcoanos, pero también venidos de Burgos, Logroño e incluso las Islas Canarias a un centro considerado referente en este ámbito. Linazasoro se emociona al hablar de estas personas que acceden a participar en los ensayos, «por su generosidad y altruismo. Gracias a ellos podemos conocer la enfermedad con mayor profundidad».

El neurólogo suele afrontar los ensayos con «optimismo» porque estos medicamentos están en la fase 3 cuando los prueban, «por lo que tienen una base científica muy sólida. Por ejemplo, tienes un medicamento que bloquea el depósito de amiloide, con un montón de evidencias que demuestran que lo bloquean. Luego tienes que demostrar si lo bloquea en una cantidad suficiente para ser eficaz y seguro. Y es lo que estás intentado probar y ahí te encuentras con otra realidad: de 1.000 fármacos que empiezan la investigación, solo llegan a la meta 1 ó 2».

Pese al ingente esfuerzo, el neurólogo lamenta que no se investigue aún más y que no se dediquen más recursos al alzhéimer. «No recibe el apoyo financiero que debería de los fondos de inversión y de capital riesgo biomédico respecto a otras dolencias». La causa, a su juicio, «se debe probablemente a que las enfermedades cerebrales son un área complicada para dar resultados».