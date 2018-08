Liburu garestien afera bitxia Liburu-dendetan ezer gutxi balio duten liburuak dirutza balio dute sarean / Sudupe Errepikatzen den misterioa da: liburu-dendetan ezer gutxi balio duten liburuak dirutza balio dute sarean. Ez, kontua ez da desiraturiko liburua kasik aurkiezina izatea, edo liburuzale amorratuentzako antzinako edizioa dela. Ez, oraingoan ere, algoritmoak daude tartean BEGOÑA DEL TESO Domingo, 19 agosto 2018, 12:17

Kasuak kasu. Datorren pasadizoa aspaldikoa (hamarkada honetakoa, hala ere) da, baina adierazgarria oso: Ba omen zen eulien inguruko bere ikerketarako Peter Lawrenceren 'The Making of a Fly' liburua behar zuen zientzialari bat. Berkeley Unibertsitateko Michael Eisen honek segituan ikusi zuen liburu-dendetan agortua zegoela. Arazorik ez, ziur zen interneten bilatuko zuela. 17 ale aurkitu zituen Amazon plataforman, horietako 15 prezio onean: 35 dolar edo. Baina beste biena ikaragarria zen: 1,730,045.91 ekoa!!! (eta beste 4 dolar posta azkarraz bidaltzeagatik) Whatsappez abisatu zion egileari baina bere harridurako, hurrengo goizean are gehiago garestitu zen bi ale horien salneurria. Bi horiena bakarrik. Besteenak igual jarraitzen zuen. 35 dolar duin horietan.

Istorio hori 2011koa da. Hurrengoa, berriz, oraingoa. Eskozia aldean bada argitaletxe txiki batean bere nobela erromantikoak plazaratzen dituen Deborah MacGillivray izeneko andre bat. Katuak, ezpatak eta beldurrezko filmak ditu gogoko. Askotan goizalde arte egiten du dantza. Zortzi liburu baino ez ditu idatzi. Normalean, nobela erromantikoak sortzen dituztenek ziento izkribatzen dituzte. Historiagile famatu baten biloba, Deborahek 5.150 jarratzaile ditu soilik Twiterren eta ez da agertzen Wikipedian. Gaztelaniaz liburu bakarra kaleratu dute berea, 'En su cama'. Ez du ematen, beraz, idazle famatu-famatua denik. Egiari zor, ingelesez eta bigarren eskuko bere liburuek ez dute libra bat ere balio, ez liburu-dendetan ezta sarean ere. Hala ere, egun Kentuckyn bizi den emakume bete bete honek salatu berri du adore handiz bere One Snowy Night azken nobela interneten saldu nahi dutela 2.630, 52 dolarren!!! truke.

Zuetako inork ez du, ziur asko Mac Gillivray ezagutuko. Roberto Bolaño, ordea bai. Los detectives salvajes, 2666, Estrella distante liburuen egilea Borges eta Cortazarekin parekatzen dute zaleek eta kritikariek, eta hil eta gero, bere lan ezezagunak bilatzen dituzte editoreek. Grinaz. Lehia bizian.

Nahiz eta horren ospe handikoa izan, nahiz eta argitaletxe guztien idazle desiratua izan, bere El secreto del mal-ekin gertatzen ari dena ez da batere zentzuzkoa. Liburu-dendetako apaletan zegoen garaietako prezioa 7 eurokoa zen. Zilegia oso, gaur katalogo guztietatik at dagoelako, 24 euro pagatu beharra.Baina, nola leike derrepentean 355.8 eurotan agertzea Amazonen?

Algoritmoak eta ziber asmakizunak

Algoritmoetan, Autoprice izeneko azken ziber asmakizunean eta gizaki askoren malezian ezkutatzen da (omen, bide) erantzuna. Autoprice- ren bitartez, erosleak makinari zera eska dakioke, esango al didazu preziorik egokiena kontutan edukita zenbat ale dauden salgai?

Gerta daiteke ere saltzaileak prezioa izugarri igotzea. Nahita. Asmo txarrekin. Sareko algoritmoek pentsa dezaten izugarria, bakana edo arras desiragarria dela. Horrela izanik, egin nahi duzun salmenta lekurik onenean jarriko dute interneteko robotek. Badakizue, posizionamendu birtuala deitzen zaio legezko maltzurkeria horri.

Makinak berezko logika darabil. Beti. Interneteko merkatuan 10 euro balio duen liburu baten 3000 ale baldin badira 10 euro eskatuko dizu bakoitzeko. Zintzo. Baina boteprontoan 2.999 agortzen badira eta zerrendan bakarra agertu , bakan horrek 3.000 eurotan saldu behar dela ondorioztatuko du. Inolako kezkarik gabe. Ez moral aldetik ez merkataritza aldetik.

Eta zer gertatu zen euliei buruzko liburuaren kasuan? Ba ditxosozko bi ale horien saltzaileek elkar zirikatu zutela algoritmo eta Autoprice-ren laguntza ezin estimatuzkoaz. Batek jartzen zuen prezioa besteak gainditzen zuen. Lasterketa ikaragarrian. Deabruzko gurpil zoroan. Sinistu ala ez, azken-aurreko salneurria 23 milioi dolarrekoa izan zen.

Handik gutxira, Amazonek deskalabrua zuzendu zuen. Guztiz? Bastante, bai. Erabat, ez. Oraindik bada sarean saldu gabeko ale bat… 900 dolarretan.