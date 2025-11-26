La ley de medidas urgentes en Vivienda se acerca a su aprobación con el rechazo de todas las enmiendas de la oposición

La comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana del Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles el dictamen de la proposición de ley de medidas ... urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo impulsada por PNV y PSE, los dos socios de gobierno, que han rechazado todas las enmiendas de la oposición y han aprobado sus propias aportaciones al texto original, al igual que ocurrió durante el trámite en fase de ponencia. De esta forma, esta proposición de ley supera su último trámite en la Cámara antes de su debate y aprobación definitiva en pleno, algo que se prevé para mediados de diciembre. Se cumplirá así el objetivo expresado por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, de que la ley pueda sea aprobada por el Parlamento antes de final de año.

La ley de medidas urgentes ha sido impulsada por jeltzales y socialistas con el objetivo de flexibilizar la normativa y agilizar plazos para impulsar la construcción de vivienda. Entre las medidas que recoge esta reforma legal están la rebaja de los porcentajes obligatorios de VPO en suelo urbanizable del 75% al 60%, siempre que lo apruebe el pleno del ayuntamiento en cuestión. También se redensificará el parque público de vivienda con la autorización de levantes de hasta dos alturas en edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales. Además, se institucionaliza una reserva estratégica de suelo con acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida. Otra novedad es que se desarrolla un régimen sancionador para los propietarios que incumplan las medidas derivadas de las zonas tensionadas para el alquiler. Al encuadrarlas dentro de las sanciones «graves» que recoge la ley vasca de Vivienda de 2015, estas sanciones se situarían 'entre 3.001 y 20.000 euros'.

En la comisión de este miércoles, y al igual que ocurrió durante la fase de ponencia, PNV y PSE han rechazado todas las enmiendas de la oposición a su iniciativa. A su vez, ambos partidos han aprobado las enmiendas que registraron a su propia proposición de ley con el fin de introducir algunas mejoras al texto inicial. El dictamen ha salido adelante con el respaldo de jeltzales y socialistas y el voto en contra de EH Bildu, PP y Sumar.

Desde el PNV y el PSE se ha destacado que estos cambios son fruto de un «proceso participativo» de agentes del sector y refuerzan la seguridad jurídica de la ley; aclaran conceptos y corrigen «ambigüedades»; facilitan y aceleran la promoción de vivienda protegida; agilizan y coordinan la evaluación ambiental; y refuerzan la figura de la actuación prioritaria.

Denuncian un «rodillo»

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha denunciado que la ley impulsada por los dos grupos que apoyan al Gobierno Vasco supone «un paso atrás en el estándar de vivienda protegida», lo que resulta «inaceptable». A su vez, ha advertido de que esta «contrarreforma» deja la política de vivienda y suelo «más a merced del mercado», en lugar de «reforzar el sector público».

La parlamentaria del PP Ana Morales ha reiterado la «enorme decepción» de su grupo porque esta reforma supone «una oportunidad perdida» para corregir el modelo «fracasado» que caracteriza a la actual política de vivienda del PNV y el PSE, a los que ha acusado de aplicar el «rodillo» de su mayoría absoluta en la tramitación de este texto.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha afirmado que esta proposición de ley «es un paso atrás» y «se aleja mucho de las necesidades que tenemos en materia de vivienda, sobre todo en relación al objetivo de que la vivienda deje ser un negocio, un objeto de mercado».

En el caso de los grupos proponentes, Jonatan Moreno (PNV) ha señalado que esta ley pretende dotar a Euskadi de «un marco más ágil, más coherente y más seguro jurídicamente», que sea «capaz de dar respuesta a la emergencia habitacional que afronta nuestro país». En este sentido, ha explicado que las enmiendas al texto original acordadas por su partido y el PNV pretenden reforzar las medidas destinadas a este objetivo.

El parlamentario del PSE Adrián Fernández ha afirmado que su grupo y el PNV no han aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición porque «desvirtuaban o debilitaban» el proyecto original, por lo que había «nulo margen para el pacto». Además, frente a las críticas de la oposición al «rodillo» aplicado por jeltzales y socialistas, ha afirmado que lo que han hecho ambas formaciones es hacer uso de «una legitimidad democrática que los ciudadanos nos han dado en las urnas».