Por qué tienes que lavar el árbol de Navidad antes de decorar tu casa para estas fiestas: «No podéis imaginar mi cara cuando vi lo que salió» Stéphanie de Kort, experta en bricolaje y decoración, ha sorprendido en redes con su recomendación

M. S. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

«Tu árbol de Navidad está sucio y no lo sabías», arranca comentando Stéphanie de Kort, una influencer experta en bricolaje y decoración, en un vídeo en redes que cuenta con más de 13 millones de visualizaciones y que ha sorprendido a varios usuarios.

Y es que se acerca la Navidad y después de todo un año en la caja, ya es hora de poner a punto el árbol de Navidad, uno de los elementos de decoración más importantes de todos los hogares y que tanta ilusión hacen a personas de todas las edades.

El árbol de Navidad suele colocarse en diciembre y se decora con luces, regalos y buenos deseos, pero antes de ello hay que asegurarse de quitarle el polvo, los ácaros y la suciedad acumulada. Un simple gesto que ha sorprendido a varios usuarios en uno de los últimos vídeos de esta influencer y en el que puede verse como lava las ramas artificiales de su árbol en una bañera.

Pasos para lavar el árbol de Navidad

«No podéis imaginar mi cara cuando vi toda la asquerosidad que salió de mi árbol», admite de Kort mientras puede verse la suciedad al haber dejado el árbol simplemente en remojo. Aunque la influencer no solo ha recordado que el árbol de navidad se debe lavar, si no que también ha compartido varios pasos para que nuestro árbol quede como nuevo y sin polvo.

El primero de ellos es «mojar bien las ramas del árbol», el segundo es «aplicar espray limpiador y dejar actuar durante 10 minutos», para finalmente, «aclarar con agua limpia y dejar secar», recomienda.

«Si no tienes bañera puedes hacerlo en la ducha mismamente o con un 'manguerazo' en el patio o jardín de tu casa si tienes», finaliza la influencer en el vídeo que tanto ha sorprendido a los usuarios en redes.

Temas

Navidad

Instagram

Decoración